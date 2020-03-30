Пережила Голодомор, переживу і Covid-19: літні люди в Канаді приєдналися до заклику #лишайсявдома

В канадському місті Місісага мешканці українського будинку для літніх людей ім. Івана Франка приєдналися до глобального заклику #лишайсявдома через пандемію Covid-19.

Про це повідомляється на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) в Facebook.

«Мешканці старечого дому в Канаді приєдналися до глобального заклику #лишайсявдома», - зазначається у дописі.

В СКУ також поділилися повідомленням будинку для літніх людей, який розмістив у дописі фотографії своїх підопічних - учасників акції.

«Послання родинам і друзям від мешканців пансіонату ім. Івана Франка у цей складний період ізоляції. Лищайтеся позитивним та залишайтеся вдома», - зазначили в установі.

На світлинах чоловіки й жінки тримають плакати з надписами: «Я пережила Голодомор. Я переживу Covid-19. Будь ласка, залишайтеся вдома», «Моя люба родино, залишайтеся вдома заради мене. Я вас люблю», «Я пережила Другу світову війну, то що для мене Covid-19?», фотографія пари з плакатами: «Звичайно, він добре доглянутий. Йому виповнилося 100 років торік», «Не хвилюйтеся, за нами добре доглядають».

Як повідомляється на сайті «Пансіони ім.Івана Франка» (Ivan Franko Homes), ця організація володіє та управляє Українським будинком для літніх людей, заснованим в 1957 р. як неприбуткова організація з піклування про канадців українського походження. Ivan Franko Homes забезпечує як проживання і професійний догляд за літніми людьми в Місісазі, так і довготривалу допомогу тим, хто потребує, в Торонто - разом це майже 160 осіб.

Як зазначається, підопічні отримують належне піклування та проживають у середовищі, де є українська мова, кухня та культура. Зокрема, в будинку для літніх в Місісазі розташований відомий музей українського фольклорного мистецтва, де представлено українську вишивку, кераміку, писанки тощо. Також регулярно проводяться культурні заходи (музичні й танцювальні виступи, кінопокази українською, поетичні вечори тощо).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.

Фото: сторінка Ivan Franko Homes у Facebook