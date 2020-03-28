В Канаді скрипалька, роз’єднана з бабусею через Covid-19, влаштувала для неї музичний виступ

У канадській Місісазі скрипалька Віра Зміївська влаштувала музичний виступ під вікнами своєї 94-річної бабусі Анни, яка знаходиться у будинку для літніх людей і через карантин з огляду на Covid-19 не може приймати відвідувачів.

Про це повідомляє CBC.

«Останні два тижні були нелегкими для онуки та її бабусі. Віра Зміївська зазвичай відвідує свою 94-річну бабусю кілька разів на тиждень. Але зараз пансіон ім. Івана Франка для людей літнього віку в Місісазі не приймає відвідувачів, аби захистити літніх людей від Covid-19. Віра вирішила зробити щось особливе для того, аби підняти настрій бабусі, тож вона підготувала виступ для неї, обравши музику, яку вони слухали разом у дитинстві», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перформанс Віри зібрав велику аудиторію: послухати музику вийшло на балкони чимало людей.

Анну Зміївську дуже розчулив вчинок онуки, вони обидві не не могли стримати сліз.

Бабуся Віри каже, що вони дуже близькі, і дівчина для неї як дочка. Віра зазначає, що дуже сумує за бабусею, і через музичний подарунок хотіла донести свою любов до рідної людини.

Як зазначають ЗМІ, Віра Зміївська – композиторка і професійна скрипалька в симфонічному оркестрі Місісаги.

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Зворушливий вчинок Віри відзначив, зокрема, член управи Ліґи українців Канади, відділ Торонто, Хав'єр Апонюк Савич.

«В час коли ціле людство проходить через важке випробування - кожна людина відчуває неймовірно велику потребу бути разом зі своїми рідними, ділити моменти радості й сподівання на краще. В наш час люди відчувають особливу потребу у спілкуванні. Особливо важко зараз родинам, родичі котрих знаходиться в будинках опіки для літніх людей. Як нам відомо, ці будинки на даний час закриті для відвідувачів, та це не спиняє близьких людей. Одним із таких прикладів є Віра Зміївська. Бажання побачити бабусю та зробити їй приємність спонукало Віру прийти на подвір'я будинку опіки та не тільки донести свою любов через музику до близької для неї людини, але також принести мир, любов та спокій у душі літніх людей, котрі насолодились мелодіями, які Віра виконала під балконом своєї бабусі», - зазначив кореспонденту Укрінформу Хав'єр Апонюк Савич.

Він згадав вислів про те, що любов врятує світ, і закликав брати приклад з Віри, даруючи гарні, щирі та приємні ємоції нашим рідним, близьким та знайомим, змінюючи світ на краще.

Фото: insauga.com

Відео: CBC Toronto