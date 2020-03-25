Канадські пластуни запрошують на співи онлайн

Пласт у Канаді запрошує долучитися до музичної ініціативи - співів онлайн.

Про це повідомляється на сторінці Пласту в Канаді у Facebook.

«Друг Андрій Михальчишин готує цікавий спів для вас! Наживо о 18:30 CST на Youtube», - йдеться у дописі.

Як зазначається в розміщеному в дописі оголошенні, онлайн-спів для пластунів проводитиметься щопонеділка ввечері.

Перший спів відбувся 23 березня.

Наступний спів відбудеться 30 березня. «Побачимось через тиждень 30-го березня! Будемо співати пісні Івасюка та інші супер-дупер «classics» (класику – ред.)», - йдеться у дописі.

Долучитися можно тут.

«Співайте разом зі мною вдома! Знайдіть своїх друзів в Інтернеті, знайдіть співаник «При Ватрі» та співайте зі мною!», - запросив Андрій Михальчишин.

Ініціативу пластунів вподобали у Свiтовому конґресі українців (СКУ). «Запрошуємо долучитися до прекрасної ініціативи Plast Canada - Пласт Канада», - зазначається на сторінці СКУ в Facebook.

Фото: Plast Canada - Пласт Канада

Відео: Andriy Michalchyshyn