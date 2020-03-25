Діаспора закликає Верховну Раду до «політичного карантину» на час пандемії Covid-19

Світовий конґрес українців (СКУ) звернувся до Верховної Ради України з закликом не виносити на обговорення та голосування питання, які можуть спричинити соціальну напругу та викликати неоднозначну реакцію суспільства в період загальнонаціональних карантинних заходів.

Про це йдеться на сайті СКУ.

Як зазначається, йдеться, зокрема, про дотримання Верховною Радою раніше прийнятого рішення щодо розгляду виключно законопроектів, які пов’язані з запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів коронавірусної хвороби.

«Ми поділяємо стурбованість громадянського суспільства, що прийняття політично та суспільно суперечливих рішень, зокрема, щодо земельної реформи, української мови, інформаційного простору можуть спровокувати масові демонстрації та створити загрозу життю й здоров’ю українців. Розгляд і прийняття таких рішень в умовах надзвичайної ситуації несе загрозу тривалої дестабілізації в Україні», - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 видужали, згідно з даними Worldometers.

В Україні, згідно з ДСНС, наразі зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.