Кредитна спілка «Будучність» фінансово підтримала освітній проєкт діаспори

Кредитна спілка «Будучність» (BCU Financiall) з Канади надала фінансову підтримку проєкту «Портал «Український освітній всесвіт (карта та форум українських суботніх шкіл)».

Про це повідомляється на сторінці розробника проєкту - Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) у Facebook.

«МІОК щиро дякує Кредитній спілці «Будучність» (BCU Financial) за фінансову підтримку проєкту «Портал «Український освітній всесвіт (карта та форум українських суботніх шкіл)». Проєкт відкриє нові освітні можливості для українських педагогів за кордоном», - йдеться у дописі.

У МІОК також оголосили Кредитну спілку «Будучність» фундатором згаданого проєкту.

Як зазначається на сторінці Кредитної спілки «Будучність» у Facebook, установа є найбільшою українсько-канадською фінансовою інституцією в Канаді. Заснована у травні 1952 році.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року МІОК у соцмережі закликав фінансово підтримати важливий проєкт для українського шкільництва діаспори – новий освітній «Портал «Український освітній всесвіт (карта та форум українських суботніх шкіл) та його мобільну версію.

Зазначалося, що спільнокошт піде на важливу справу, адже усі, хто підтримає цей соціальний проєкт, допоможуть українському педагогові та українській дитині за кордоном.

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Як розповідалося, ідея проєкту народилася в середовищі педагогів та керівників шкіл в результаті обговорень у 2018 році під час Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл, що відбувся 17-22 серпня 2018 року. Саме тоді педагоги з 36 країн звернулися до колективу МІОКу із проханням розробити такий комунікаційний онлайн-майданчик.

Проєкт розміщено на платформі StartЕra. Зазначається, що портал «Український освітній всесвіт: інтерактивна карта та форум для комунікації педагогів» – це комунікативна онлайн-платформа для обміну досвідом та навчальними матеріалами, модернізації та запровадження інновацій в освітній процес українських шкіл за кордоном, а також для поширення знань про українську культуру та історію у країнах проживання.

Як повідомляється, це перша комунікаційна платформа, яка в онлайн-режимі дасть змогу швидко і якісно створювати новий інтелектуальний продукт, обмінюватися досвідом, шукати та знаходити нові підходи до роботи із дітьми різних вікових категорій.

Проєкт покликаний допомогти українським суботнім та недільним школам за кордоном, у яких викладають предмети українознавчого циклу, налагодити ефективну фахову комунікацію.

Цінність проєкту його розробники вбачають у тому, що він сприятиме мережуванню, формуванню освітнього середовища, розвитку й зміцненню української школи за кордоном, учні якої в майбутньому будуть носіями правдивих знань про Україну та українську культуру в країнах проживання.

Як зазначається, проєкт підтримують Світовий конґрес українців, Світова федерація жіночих організацій, Національна українська освітня рада при Конґресі українців Канади, Союз українських організацій Австралії тощо.

Фото: startera.org.ua