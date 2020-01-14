Фундація «Будучність» передала $25 тисяч українському собору в Канаді
Укрінформ
Фундація «Будучність» (BCU Foundation) передала $25 тисяч Українському Католицькому Собору Успення Пресвятої Богородиці в Канаді.
Про це повідомляєится на сторінці фундації у Facebook.
«Фундація «Будучність» завжди стоїть на сторожі збереження національно-релігійних цінностей українського народу та духовного розвитку нашої громади. Гордимося тим, що змогли підтримати парафію Українського Католицького Собору Успення Пресвятої Богородиці надавши грант у розмірі $ 25000», - йдеться у публікації.
Від імені ради директорів Фундації «Будучність», парафіянин і голова ради директорів Роман Медик і Оксана Процюк, член ради директорів Фундації та головний управитель Кредитової Спілки «Будучність», вручили пожертву настоятелю о. Мітрату д-р Роману Паньківу.
Фото: Facebook/BCU Foundation