Фундація «Будучність» передала $25 тисяч українському собору в Канаді

Фундація «Будучність» (BCU Foundation) передала $25 тисяч Українському Католицькому Собору Успення Пресвятої Богородиці в Канаді.

Про це повідомляєится на сторінці фундації у Facebook.

«Фундація «Будучність» завжди стоїть на сторожі збереження національно-релігійних цінностей українського народу та духовного розвитку нашої громади. Гордимося тим, що змогли підтримати парафію Українського Католицького Собору Успення Пресвятої Богородиці надавши грант у розмірі $ 25000», - йдеться у публікації.

Від імені ради директорів Фундації «Будучність», парафіянин і голова ради директорів Роман Медик і Оксана Процюк, член ради директорів Фундації та головний управитель Кредитової Спілки «Будучність», вручили пожертву настоятелю о. Мітрату д-р Роману Паньківу.

Фото: Facebook/BCU Foundation