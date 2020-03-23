Українці Австралії матеріально підтримали родину ветерана АТО з Харківщини

Союз українських організацій Австралії (СУОА) в рамках проєкту благодійного фонду «Карітас України» фінансово підтримав родину ветерана АТО з Харківщини.

На передані кошти родина облаштувала нову кухню, повідомляється на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) у Facebook.

«Продовжуємо творити добро навіть у ці непрості кризові часи. Сім’я ветерана АТО з Харківської області отримала нову сучасну кухню завдяки коштам, зібраним Союзом українських організацій Австралії (СУОА) в рамках проєкту благодійного фонду «Карітас України», - зазначили в СКУ.

Як зазначається у повідомленні на сайті «Карітас України», сім’я ветерана АТО Віталія М. з Харківської області долає важкий недуг дружини, що потребує значних психологічних та моральних ресурсів всіх членів родини.

«Віталій сумлінно працює, але на лікування коханої йдуть майже всі його зароблені кошти. Зусиллями проєкту підтримки ветеранів, що реалізовує «Карітас України», було вирішено допомогти в здійсненні першого кроку до реального щасливого майбутнього, яке так потрібно родині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «те, що вдалося зробити самому Віталію та його побратимам за фінансової підтримки проєкту, вражає та надихає».

Повідомляється, що проєкт підтримки ветеранів «Програма реабілітації ветеранів та їх родин, що постраждали внаслідок триваючого збройного конфлікту на Сході України», здійснюється за підтримки Союзу українських організацій Австралії (СУОА) в тісній кооперації з Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Фото: caritas.ua