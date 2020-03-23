Українцям в ЄС, які втратили роботу через Covid-19, радять звернутися по юридичну допомогу

Українським трудовим мігрантам в країнах ЄС, які через пандемію коронавірусу Covid-19 втратили роботу, варто спробувати інструменти юридичного захисту.

Таку пораду співгромадянам дав голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, зокрема, що СУП відкрита до звернень співгромадян по допомогу.

За словами Павла Садохи, в умовах пандемії коронавірусу багато підприємств зупинили свою роботу, і невідомо, скільки це буде тривати і чи будуть всі працівники отримувати хоча б частину зарплатні. Та все ж, як зауважив голова СУП, в країнах ЄС є кошти, щоб тривалий час втримати ситуацію під контролем.

«Жодна країна Євросоюзу не залишилася у ситуації самовиживання, і в цьому є велика перевага солідарності ЄС. Звичайно, є випадки, коли українці працювали без контракту, і це погіршує їхню сьогоднішню ситуацію тут. Але давайте все ж таки спробуємо вирішити ваші проблеми з працедавцями, використовуючи наявні інструменти юридичного захисту у країнах вашого перебування. Немає такої країни ЄС, де би не було українських громадських організацій, українських церков, дипломатичних представництв. Давайте спочатку спробуємо солідарно допомогти один одному із захистом наших прав тут», - закликав Павло Садоха.

Він зазначив, що Спілка українців у Португалії відкрита до звернень про допомогу, і залишив у дописі контактну інформацію.

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Павло Садоха також закликав співгромадян серйозно ставитися до небезпеки коронавірусу Covid-19, не вірити інформації про нібито його безпечність та за можливості не повертатися під час карантину в Україну, щоб не наражати своїх близьких на смертельну небезпеку.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

В Португалії підтверджених випадків Covid-19 1600, одужали 5 осіб, 14 померли.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.