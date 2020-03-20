Українські психологи пропонують безкоштовну допомогу співгромадянам у Португалії

Група психологів з України запропонувала безкоштовну допомогу співгромадянам у Португалії, які унаслідок запровадження в країні надзвичайного стану страждають через соціальну ізоляцію, втрату роботи тощо.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогі українці! З 19 березня в Португалії запроваджено надзвичайний стан у зв’язку з пандемією Covid-19. Серед іншого, це означатиме деяку соціальну ізоляцію для громадян. У зв’язку з цим, група професійних психологів та психотерапевтів-волонтерів з України пропонує надавати індивідуальні психотерапевтичні консультації через програми спілкування (Skype, WhatsApp, Viber, Messenger)», - розповів голова СУП.

Він навів у дописі номери телефонів і Viber, за якими можна дізнатися детальнішу інформацію з цього питання.

У свою чергу, координатор ініціативи з української сторони голова ГО Товариство «Родина Кольпінга», голова українського товариства системної та короткотермінової психотерапії, доктор психологічних наук, професор Катерина Островська підтвердила кореспонденту Укрінформу, що вона та її колеги готові безкоштовно надавати допомогу українцям в Португалії.

«У нас є велика кількість людей-спеціалістів, яким я запропонувала на волонтерській основі надавати консультації нашим співгромадянам, що проживають у Португалії, українським мігрантам тощо. Ми готові консультувати в онлайн-режимі – одноразово або на більш тривалій основі», - розповіла Катерина Островська.

Вона розповіла, що допомога надаватиметься професіоналами з великим практичним досвідом. «Багато хто з нас спеціалізується у сфері травмотерапії. Ми можемо допомогти людям, які опинилися в складних обставинах, непередбачуваній ситуації через, приміром, ситуацію з коронавірусом, втратою роботи тощо», - зазначила психологиня.

За її словами, в перспективі можливе надання допомоги і з інших питань, пов’язаних, зокрема, з міграцією, особистими психологічними проблемами, сімейними проблемами тощо.

Як повідомляв Укрінформ, президент Португалії Марселу Ребелу де Соза 19 березня оголосив про запровадження надзвичайного стану у країні для боротьби з пандемією коронавірусу.

За даними Worldometer, станом на вечір 20 березня в Португалії підтверджено 1020 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 234 за останню добу, 8 осіб померли.

Фото: Дзеркало тижня