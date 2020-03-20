Союз українських організацій Австралії створив оперативну групу з питань пандемії Covid-19

Союз українських організацій Австралії (СУОА) оголосив про утворення Спеціальної групи національної української спільноти з питань пандемії COVID-19 (AFUO COVID-19 Corona Virus National Community Task Force).

Про це повідомив співголова СУОА Стефан Романів у Facebook.

«Союз українських організацій Австралії створив Оперативну групу національної української спільноти з питань пандемії COVID-19. Група призначена для кращої координації поширення інформації та надання підтримки у громаді тим, хто потребує, у цей період часу», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, «оперативна група надаватиме українським громадським організаціям роз’яснення рішень та оперативної інформації від експертів Департаменту охорони здоров’я.

Група також допомагатиме координувати громадські рішення, аби забезпечити вжиття необхідних заходів відповідно рекомендацій експертів міністерства охорони здоров’я Австралії та не створювати зайвої паніки у громаді.

Оперативна група, зокрема, забезпечуватиме експертні консультації членам громади задля кращого розуміння рекомендацій МООЗ Австралії та того, що це означає для організацій; надаватиме інформацію з медичних та фінансових питань; координуватиме надання допомоги у разі потреби; забезпечуватиме доступ до групи експертів, які можуть допомогти у прийнятті обґрунтованих рішень тощо.

В СУОА зазначили, що оперативну інформацію щодо ситуації з COVID-19 в Австралії можна знайти на сайті МООЗ країни: https://www.health.gov.au/.

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До оперативної групи, яку очолив Степан Хомин (Stephan Chomyn), увійшли: представники Українських громад Вікторії, Тасманії, Південної Австралії, Квінсленду, Західної Австралії, Нового Південного Уельсу; представники українських церков, Посольства України в Австралії, економічні експерти тощо.

Детальнішу інформацію щодо Оперативної групи можна знайти на сайті СУОА: www.ozeukes.com.

Як повідомляє Worldometers, станом на 20 березня зареєстровано 253 927 випадків зараження коронавірусом, з них 89 070 особа видужали, 10 406 загинули.

В Австралії на сьогодні кількість хворих становить 876 осіб, 120 з них були виявлені за останню добу, 7 осіб померли.

Фото: АА