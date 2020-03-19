Фестиваль українського кіно в Австралії перенесли через коронавірус

Фестиваль українського кіно, який мав відбутися в кількох містах штату Вікторія в Австралії, перенесли через Covid-19.

Про це повідомляється на сторінці організатора заходу - Української громади Вікторії у Facebook.

«Українська громада Вікторії (Центральне відділення та відділення у Нобл Парк та Джилонгу) ухвалили рішення про перенесення Фестивалю українського кіно. Ми сподіваємось, що визначимось із датами пізніше цього року», - йдеться у повідомленні.

Щодо показів фільмів у Джилонгу, які заплановані на 24-25 березня, в Українській громаді Вікторії порадили також уточнити інформацію про проведення чи перенесення кінопоказів в місцевому осередку Спілки української молоді.

Як повідомляв Укрінформ, Фестиваль українського кіно мав відбутися 20-21 березня в Українському Домі в Ессендоні та 22 березня в Українському Народному Домі в Нобл Парку. До програми показів були включені стрічки «Міф», «Людина з табуретом» та «Заборонений»

Усі фільми мали демонструватися українською мовою з англійськими субтитрами.

Читайте також: Українці у Вікторії пропонують волонтерську допомогу співгромадянам із групи ризику

Як повідомлялося, влада столиці Австралії міста Канберри та сусіднього штату Вікторія ухвалили рішення про введення з понеділка, 16 березня, надзвичайного стану через поширення коронавірусу Covid-19.

Зазначається, що режим надзвичайного стану у Вікторії поки що введено на чотири тижні.

В Австралії станом на ранок 19 березня було підтверджено 565 випадків зараження, шість осіб померло. за останню добу було підтверджено 111 нових випадків інфікування Covid-19.

Станом на ранок четверга у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом, з них 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

На території України було зафіксовано 16 випадків коронавірусу Covid-19, з них два – летальні.

Фото: Association of Ukrainians in Victoria у Facebook