Українці у Вікторії пропонують волонтерську допомогу співгромадянам із зони ризику

В Українській громаді Вікторії через введення в штаті надзвичайного стану з огляду на поширення коронавірусу Covid-19 пропонують волонтерську допомогу, осолбиво співгромадянам поважного віку.

Про це йдеться на сторінці громади в Facebook.

«Ми зможемо організувати волонтерів, щоб допомогти людям у громаді з покупками, забезпеченням медичних потреб, перекладами або просто скласти компанію в період, який може бути дуже ізолюючим досвідом для багатьох літніх людей», - зазначається у дописі.

В оголошенні повідомляється, що допомогу готові надати членам Української громади Вікторії та іншим українцям штату, хто її потребує. «З огляду на ці невизначені часи та оголошення надзвичайного стану урядом нашого штату, Асоціація українців Вікторії звертається до всіх, хто потребує допомоги та підтримки, зокрема до наших громадян поважного віку», - йдеться у дописі.

У громаді попросили усіх, хто має родича або друга, який потребує допомоги з покупками тощо і не може її отримати від родичів чи друзів, звертатися до визначених осіб за зазначеними в дописі телефонами. Зокрема, можна звертатися в центральний офіс Української громади Вікторії в Есендоні, до відділу соціального забезпечення, у віддлення Української громади Вікторії в Нобл Парку, Джилонгу та Сент-Олбансі тощо.

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Також повідомляється, що заплановані в громаді на найближчиі тижні публічні заходи, швидше за все, будуть скасовані.

«Ми намагатимемось надати якомога більше інформації та дякуємо всім за розуміння. Сьогодні нам більше, ніж будь-коли, потрібно об'єднатись як спільнота і подумати один про одного і про те, що ми можемо зробити, щоб допомогти у цій кризі», - зазначили в громаді.

Як повідомляли ЗМІ, влада столиці Австралії міста Канберри та сусіднього штату Вікторія ухвалили рішення про введення з понеділка, 16 березня, надзвичайного стану через поширення коронавірусу Covid-19.

Зазначається, що режим надзвичайного стану у Вікторії поки що введено на чотири тижні.

В Австралії за останню добу зареєстрували 105 випадків зараження (всього 560), і одну нову смерть (усього 6).

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

Фото: Дзеркало тижня, Association of Ukrainians in Victoria у Facebook