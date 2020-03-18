В українській церкві в Стокгольмі вірянам пропонують відвідувати служби онлайн

Українська греко-католицька церква у Стокгольмі з огляду на пандемію коронавірусу пропонує вірянам відмовитися від особистого відвідування публічних богослужінь на користь онлайн-трансляцій.

Про це на сторінці УКГЦ у Стокгольмі в Facebook написав о.Андрій Мельничук.

«За порадою наших ієрархів, у цей непростий час, можемо скористатися з прямих трансляцій Богослужінь, котрі ведуться на офіційних ресурсах нашої церкви. Наприклад: «Живе телебачення» https://zhyve.tv/; Радіо Ватикану (українська версія) https://www.vaticannews.va/uk/podcast/ukrainian-podcast-list.html тощо», - розповів о.Андрій.

Він зазначив, що, «відповідно до останніх розпоряджень представників місцевої церковної влади, усім, хто найменшим чином належить до групи ризику, або ж не є впевнений щодо свого фізичного здоров'я, рекомендується утриматися від публічних Богослужінь та залишатися вдома».

О. Андрій зауважив, що така рекомендація «має на меті заохотити кожного, хто перебуває у зоні ризику, більше часу проводити вдома та спонукає до практикування спільних сімейних молитов, читання Святого Письма та іншої духовної літератури».

При цьому о.Андрій наголосив, що Богослужіння не скасовуються, усі храми залишаються відкритими.

Він також повідомив, що священик залишається доступним для надання душпастирської послуги, тому охочі завжди можуть звернутися до нього за потреби.

О.Андрій закликав усіх зберігати спокій та витривалість у вірі, а під час огляду новин користуватися лише офіційними та перевіреними ЗМІ.