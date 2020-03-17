Українці в ОАЕ розповіли, як працюють в умовах пандемії коронавірусу

Українці, що працюють в ОАЕ, розповіли, як пандемія коронавірусу Covid-19 вплинула на умови їхньої роботи.

Відповідною інформацією вони поділилися в опитуванні, організованому активістом української громади в Абу-Дабі Євгенієм Семеновим у Facebook.

«Громадо, цікаво, як змінились умови нашої роботи в ОАЕ через коронавірус: вам дозволили працювати віддалено, ви пішли у відпустку або ж вас туди відправили чи взагалі нічого не змінилось? Додавайте власні варіанти, якщо їх там немає», - запропонував Семенов.

В опитуванні станом на 14:55 вівторка взяли участь більше 120 українців, що працюють в ОАЕ.

Перважна більшість з них (75 осіб) зазначили, що умови роботи не змінилася.

Можливість працювати віддалено отримали 20 учасників опитування, ще 18 осіб відправили у відпустку.

Про можливість працювати далі, але з меншою зайнятістю розповіли 6 осіб, ще 4 учасника зазначили, що їх відправили у неоплачувану відпустку.

Євгеній Семенов також повідомив у Facebook, що в ОАЕ до 3 квітня введено дистанційне навчання у школах та університетах.

До кінця березня скасовано всі публічні заходи, зачинені нічні клуби та забороний продаж кальяну.

На 4 тижні в ОАЕ заборонені релігійні збори для всіх конфесій, в тому числі - п'ятничні молитви у мусульман.

В Абу-Дабі та Дубаї закрили найвідоміші туристичні локації, серед яких Louvre Abu Dhabi, Global Village та Qasr Al Watan.

В Абу-Дабі зачинені всі кінотеатри та майже всі публічні пляжі, публічні парки відновили свою роботу після дезінфекції.

В Дубаї, Фуджейрі та Аджмані закриті публічні парки, багато публічних пляжів, кінотеатри та ігрові зали. В Дубаї також не працюють спортзали.

Уряд Абу-Дабі анонсував низку кроків для стимуляції економіки та покращення бізнес-клімату в умовах обмежень, пов'язаних з поширенням коронавірусу, серед яких: скасування деяких фінансових витрат для бізнесу, скасування плати за в'їзд до міста для всіх авто тощо.

Семенов додав, що усі, хто прибуває в Емірати, можуть бути відправлені на додатковий медичний огляд та карантин.

Він також нагадав, що, згідно з інформацією МЗС України станом на 23:30 за київським часом 16 березня в ОАЕ від коронавірусу лікувалась одна особа з українським громадянством.

Крім цього, активіст розмістив у дописі корисну інформацію для тих, хто зараз перебуває в ОАЕ і хоче повернутись до України літаком до 3 квітня, а також для тих, хто залишається в країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.