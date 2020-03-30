У США офіційно дозволили лікувати COVID-19 препаратами проти малярії
Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства охорони здоров'я США.
"Управління з нагляду за якістю харчових продуктів та лікарських засобів (FDA) видало Управлінню перспективними біомедицинськими дослідженнями та розробками Мінохорони здоров'я США (BARDA) дозвіл на екстрене використання гідроксихлорохінсульфату та хлорохінфосфату", - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що ці препарати мають застосовуватися з метою лікування COVID-19 тільки за вказівкою лікарів у випадках, якщо це доречно, а інші клінічні випробування є недоступними або вже проведеними.
При цьому регулятор зобов'язав лікарські установи докладно інформувати про перебіг застосування препаратів при лікуванні COVID-19, у тому числі про ризики та взаємодію з іншими ліками.
Гідроксихлорохінсульфат та хлорохінфосфат - препарати перорального застосування для лікування малярії, ревматоїдного артриту та інших подібних захворювань. Хоча наразі не існує затверджених методів лікування COVID-19, обидва препарати проявили активність у лабораторних дослідженнях проти коронавірусів, включно із SARS-CoV-2 (вірусом, який викликає COVID-19).
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати застосовуватимуть лікарські засоби проти малярії для лікування хворих на COVID-19 й паралельно випробовуватимуть нові препарати.