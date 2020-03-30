Українські церкви та Союз українців у Великій Британії звернулися до громади через Covid-19

Українська греко-католицька та Українська автокефальна православна церкви у Великій Британії опублікували спільне з Союзом українців у Великій Британії (СУБ) повідомлення до українців королівства через Covid-19.

Підписанти, зокрема, закликають усіх парафіян та членів української громади дотримуватися всіх порад та рекомендацій щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та допомагати тим, хто цього потребує. Про це йдеться на сайті СУБ, де також розміщений текст послання.

«Проявляючи єдність у думках та вчинках, вони (підписанти – ред.) закликають усіх парафіян та членів української громади дотримуватися всіх порад та рекомендацій щодо запобігання поширенню коронавірусу, COVID-19. Пандемія мала великий вплив на діяльність як Церков, так і громади, і безпрецедентні кроки, які вже були зроблені на сьогоднішній день, повинні залишатися в силі аж до Великодня та після нього», - йдеться у повідомленні.

Підписанти закликають допомагати тим, хто може потребувати цього найбільше, особливо людям похилого віку або тим, хто відчуває страх, самотність чи ізоляцію. «Ми повинні всі разом прислухатися до урядових порад, адаптуватися та допомагати кожному, наскільки це можливо. Разом, запобігаючи поширенню коронавірусу та піклуючись про себе та один про одного, ми допоможемо врятувати життя людей», - йдеться у повідомленні.

Також розповідається про зміни в проведенні богослужінь, церковних свят, чинів тощо та зазначається, що у найближчий час буде оприлюднено інформацію про те, як можна буде приєднатися до богослужінь онлайн.

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«Повідомлення від Українських Церков та Союзу Українців у Великій Британії

Дорогі брати та сестри, друзі!

У цей дуже важкий час ми разом об’єднані думками й ділами для того, щоб зробити все необхідне, щоб зупинити поширення коронавірусу, COVID-19. Далекосяжні наслідки викликів, які стоять перед нами, не можна недооцінювати або ігнорувати. Ми підтримуємо Прем'єр-міністра та його дорадників, які озвучили чіткі та однозначні вказівки залишатися вдома. Кожен повинен виконати свою роль - в наших українських парафіях та громадах по всій країні - щоб забезпечити безпеку та благоденство усіх.

Відповідно до порад та вказівок уряду, які оновлюються щодня, наші Церкви зробили безпрецедентний крок – на деякий час призупинили проведення відкритих Богослужінь для вірних, включно з чинами хрещення та вінчання. Похорони в даний час дозволені лише біля могили на цвинтарі, але тільки за участю найближчої родини. Криза, що розгортається, також матиме великий вплив на наші традиційні Богослужіння, які відправляються під час Страсного тижня, Великодня та після нього. Цього року, наприклад, ми не зможемо зібратися у наших церквах на Вечірню з винесенням Плащаниці у Велику П’ятницю або на Надгробне, Воскресну Утреню і посвячення кошиків, чи на Святу Літургію саме на наш Великдень.

У той же час, найближчими днями ми подамо інформацію в наших соцмережах про те, як вірні зможуть приєднатися до Богослужінь під час Страсного тижня і в Пасхальному періоді прямо зі своїх власних домів. Будь ласка, слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.

Як і церкви, так громадські доми СУБ були закриті ще минулого тижня, коли стало зрозуміло, що для запобігання поширенню коронавірусу необхідно тимчасово заборонити масові зібрання, щоб врятувати життя багатьох. Без сумніву, такі обставини засмутили й вплинули на всіх нас і, напевно, розчарували багатьох із вас. Проте ми всі зобов’язані дотримуватись урядових вказівок, які ґрунтуються на фундаментальних принципах захисту та збереження життя людей за допомогою застосування необхідних заходів безпеки та медичних порад.

Ми просимо вашої підтримки, єдності та узгодженості дій спільно з керівництвом релігійних та громадських установ, які запроваджують ці життєво важливі кроки. Будьте пильні не лише стосовно коронавірусу, але й щодо потреб інших людей, особливо найуразливіших і похилого віку членів у наших парафіях і громадах. Ми повинні їх заспокоювати, надавати поради, роз'яснення та інформацію щодо їх власного захисту, а також будь-яку допомогу, яка їм потрібна - але завжди згідно з урядовими вказівками щодо відсутності прямого контакту та заборони відвідування людей вдома.

Можливо, не тільки люди похилого віку потребують нашої підтримки. Дехто в нашому середовищі, можливо, відчуває страх чи самотність, і ми повинні зробити все можливе, щоб заспокоїти їхні хвилювання простими телефонними дзвінками чи контактом через електронні засоби масової інформації.

Ми не повинні думати, що це обов'язок не наш, а інших займатися такою благодійністю. Ми усвідомлюємо, що попереду дуже важкі дні, але ми разом духом і думками. Ми повинні діяти спільно: пристосуватись до цих надзвичайних обставин, дотримуватись урядових порад і максимально допомагати один одному. Разом, запобігаючи поширенню коронавірусу й піклуючись про себе та один одного, ми спільно допоможемо врятувати життя людей.

Єпископ Кеннет Новаковський,

Українська Греко-Католицька Церква у Великій Британії

Протопресвітер Богдан Матвійчук,

Українська Автокефальна Православна Церква у Великій Британії

Петро Ревко,

Союз Українців у Великій Британії

27 березня 2020 року».

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Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальні, 152 185 осіб одужали.