Родина художниці з діаспори підтримала київський центр для онкохворих дітей

В Центрі для онкохворих дітей «Дача» подякували родині та друзям української мисткині Надії Сеничак з Бельгії, які допомагають центру в пам’ять про художницю.

Дописом центру «Дача» поділилася у Facebook голова Об’єднання українок Бельгії Наталія Осташ.

«У пам’ять про Надію Сеничак близькі художниці підтримали «Дачу», знаючи, як сильно вона хотіла на власні очі побачити проєкт. Ми дякуємо родині та друзям мисткині, що пройнялися ініціативою і допомагаєте нам будувати простір, що зцілює», - зазначили в центрі для онкохворих дітей.

У «Дачі» нагадали, що Надія Сеничак - українська художниця, яка народилася в Антверпені. «У Бельгії вона прожила все життя і намалювала безліч картин в українському стилі. Жінка ніколи не забувала своє коріння і була тим магнітом, який притягував бельгійських українців. Щовихідних вони гостювали в затишній майстерні пані Надії, де художниця створювала свої шедеври», - йдеться в дописі.

Як зазначається, з мисткинею в центрі познайомилися кілька місяців тому: художниця вирішила допомогти збудувати «Дачу».

«У листопаді вона провела благодійну виставку на підтримку нашої мрії, куди з’їхалися українці з найближчих міст. На виставці пані Надія вперше зняла перуку. Так всі дізналися, що останні пів року мисткиня вела боротьбу з раком. Пані Надія дуже раділа, коли результати терапії вплинули позитивно і вона знову могла повернутися до улюбленої справи. Вона ділилася з нами радістю бути корисною і лікувати своєю творчістю інших. «Я ще до вас приїду. Я впевнена. Готуюся до весни», – писала нам Надія на Різдво», - розповіли в центрі.

Але на Йордан її не стало. «Надія Сеничак боролася проти раку і перемогла його. Лиш у боротьбі за життя підступним виявився розрив аорти», - йдеться у дописі.

Надія Сеничак

Як зазначається на сторінці Центру для онкохворих дітей «Дача», він є одним з проєктів благодійного фонду «Запорука».

Як повідомляв Укрінформ, українська художниця, голова відділу Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) в Антверпені Надія Сеничак народилася в Бельгії, але виховувалась у національно свідомій родині й вважала себе українським митцем. Ідеї для своїх картин художниця черпала з української народної творчості.

В культурно-мистецьких колах Бельгії Надія Сеничак була добре відома як художник, що працює в стилі народного мистецтва. Окрім картин, мисткиня писала ікони в сучасному стилі, вишивала подушки з орнаментами з різних куточків України, створювала скульптури.

Надія Сеничак за життя щиро ділилася своєю мастейрністю та поширювала українську культуру й мистецтво в Бельгії. Вона регулярно проводила майстер-класи з народної творчості, писанкарства, косівського розпису, організовувала жіночі вікенди на Франкополі тощо, об’єднуючи навколо себе українську громаду.

Частину своїх робіт Надія Сеничак традиційно продавала на користь благодійних проєктів в Україні. Зокрема, у листопаді минулого року в Антверпені відбулася виставка робіт мисткині, частину яких художниця продала, аби допомогти онкохворим дітям в Україні.

Фото: Центр «Дача», Nadia Senyczak у Facebook