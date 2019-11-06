Українська художниця з Бельгії показала сучасний наїв та традиції народного мистецтва

Виставка української художниці з Бельгії Надії Сеничак відбулася днями в Антверпені.

Частину своїх робіт мисткиня продає, аби допомогти волонтерам в Україні, йдеться у відеосюжеті телеканалу "Інтер", яким поділилося у Facebook Посольство України в Бельгії.

"Орнаменти з рушників, вишиванок та хустин бабусі. Ідеї для своїх картин художниця Надія Сеничак черпає з української народної творчості. Вона сама народилася в Бельгії, але виховувалася у національно свідомій родині і вважає себе українським митцем", - йдеться у відео.

Перші роботи Надії Сеничак – малюнки орнаментів для писанок, які вона в дитинстві створювала з мамою та бабусею. За словами художниці, ці українські мотиви постійно впливають на її творчість. На виставці вона презентувала свої роботи, в яких "зустрічі між сучасним наївом та давніми традиціями народного мистецтва" розкривають її джерело натхнення.

Окрім картин, мисткиня пише ікони в сучасному стилі, вишиває подушки з орнаментами з різних куточків України, створює скульптури та об’єднує навколо себе українську громаду в Бельгії.

Як розповіла в сюжеті відвідувачка виставки Ганна Нікулішин, Надія Сеничак проводить для усіх охочих різні майстер-класи, а за натхненням їде в Україну.

Частину своїх робіт Надія Сеничак традиційно продає для благодійних проєктів в Україні. Цього разу це фонд, що підтримує онкохворих дітей. Художниця сама останні півроку боролася із тяжкою хворобою, тому взялася допомагати дітям.

Аби зібрати кошти, мисткиня намалювала 30 графічних листівок із традиційними орнаментами і зробила з них панно. Кожен охочій може вибрати ту, що йому до душі. Надія Сеничак каже: якщо вдасться продати усі малюнки, то вона зможе пожертвувати на проєкт 600 євро.

На відкриття виставки прийшло чимало друзів і колег художниці. Підтримати її проєкт для них – за честь. «Надія дуже креативна: все, що завгодно, але не буденність», - зазначила колега мисткині Коні.

А Олена Абрамович написала у соцмережі про Надію Сеничак: «Жити в Бельгії і не знати про Надію Сеничак - це як жити в Україні і ніколи не чути про ГОГОЛЬFEST. Може, не дуже точне порівняння, але родина Сеничак для мене - то український культурний скарб у Бельгії. Вони мають якусь неймовірну силу робити з українських традицій тренд, моду, мистецтво. Дякую, що ви є, і що ділитесь своїм світлом».

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Фото: Julian Matytchak

Відео: Телеканал "Інтер"