В Австралії визначають найулюбленіше українське слово
Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.
"Шановні українці Австралії, наближається 9 листопада - День української писемності та мови. З цієї нагоди Посольство України запрошує вас долучитися до акції "Найулюбленіше українське слово". Пишіть у коментарях до цього посту найсмачніші, найкрасивіші, найцікавіші, найсмішніші чи навіть найменш зрозумілі вам українські слова і ставте лайки біля слів-коментарів інших учасників. За ними ми й визначимо найпопулярніше українське слово в Австралії, яке якомога частіше використовуватимемо у наших дописах та спілкуванні з вами", - йдеться у дописі.
Місцеві українці залюбки діляться своїми улюбленими словами. Серед них: мрія, лелека, телятко, колискова, кохання, кохана, бурячки, кошеня, поросятко, смерека, матуся, криївка, паляниця, плекати, мальовничий, серпанок, затишок, горнятко, незабаром, вподобайка, здибанка, ослінчик, мереживо, сало, борщ, щебет, злагода, довіра, дівчина, красуня, кришталь, жіночка, полум’я, злагода, довіра тощо.
Дописувачам також подобаються вислови «хай йому грець», «йому буде непереливки» і навіть «українська – це сексуально».