Українці Вікторії наліпили понад 8 тисяч вареників для фестивалю у Мельбурні

Вареники з усього світу можна було скуштувати днями у Мельбурні під час Міжнародного фестивалю вареників (Melbourne International Dumpling Festival).

Про це йдеться у відеоролику фестивалю у Facebook.

«Мельбурнський фестиваль вареників – це 10-годинний фестиваль, присвячений смачним вареникам з усього світу: від Китаю до Італії, від Японії до Ямайки, від України до Непалу, від Індії до Кореї, від Польщі до Тибету. Варені на пару, у киплячій воді, смажені на олії чи на грилі, солодкі, солоні, пряні – усі тут під одним дахом. Кожен знайде для себе щось на свій смак. Чудова можливість спробувати магію смачнющих вареників», - повідомлялося у відео.

"Чи ви любите сяо лун бао, пироги, манти, хінкалі, пельмені, момо, равіолі чи ще якісь нескінченні варіації вареників, ви чудово проведете час на фестивалі", - обіцяли організатори. Вони пропонували гостям свята "прогулятися світом вареників на фестивалі та визначити, у якій країні ця страва найсмачніша".

На українські вареники попит був шалений. «Прекрасний день на фестивалі. Продаємо вареники як скажені. Сподіваємося, що вистачить на всіх», - зазначалося у дописі української громади Вікторії ( AUV South East - Noble Park Branch) у соцмережі.

Для участі у фестивалі у громаді наліпили 8125 вареників, йдеться у Facebook.

Фото: Association of Ukrainians in Victoria South East Branch, Krish Photography, International Dumpling Festival

Відео: International Dumpling Festival, Association of Ukrainians in Victoria South East Branch