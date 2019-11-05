В Естонії пройшли Дні української культури до відкриття Українського музею в Кохтла-Ярве

На північному сході Естонії пройшли Дні української культури, приурочені до відкриття Українського музею в Кохтла-Ярве.

Вони відбулися з участю ансамблю «Оксамит» та майстринь з України, розповіла кореспонденту Укрінформу українська активістка в Естонії Тетяна Івушкина.

«Дні української культури в Естонії, що тривали чотири дні, були присвячені відкриттю Українського музею в Кохтла-Ярве. Спеціально до цих заходів з України до нас приїхали дорогі гості - запорізький ансамбль української пісні та побутового танцю “Оксамит” під керівництвом заслуженої діячки культури України Лариси Купчинської, а також дві чудові майстрині, які проводили майстер-класи», - розказала Івушкіна.

За її словами, під час Днів української культури Валентина Мелай розкривала секрети художньої вишивки, а Наталя Рибак - петриківського розпису. Паралельно проводилися виставки робіт цих майстринь. З великим успіхом було проведено чотири заходи в містах північного сходу Естонії: в культурному центрі в Сілламяе, в лютеранській Церкві Михайла в Йихві, у Нарвському замку та культурному центрі в Кохтла-Ярве.

Головною подією Днів української культури стало урочисте відкриття 2 жовтня Українського музею в Кохтла-Ярве. На заході були присутні представники української діаспори Естонії, в тому числі гості з Таллінна, Нарви та Сілламяе; співробітники Посольства України в Естонії; представники місцевої влади Котла-Ярве, Міністерства культури Естонії та Інтеграційного Фонду Естонії; естонські друзі України. «Атмосфера була дружньою, щирою та зворушливою, за що хочеться подякувати всім гостям. Особливо ж - пані Купчинській з її колективом», - зазначила Івушкіна.

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В Українському музеї представлені понад 1000 експонатів, які репрезентують українську самобутність, зокрема предмети українського побуту, національного одягу. Відкриття музею стало дуже важливою подією у житті української громади Естонії, її північного сходу.

Некомерційне об'єднання "Український музей" було зареєстровано ще в липні 2017 року, неофіційно ж воно існує вже шість років. Як пояснює натхненник та керівник музею Тетяна Івушкина, “спочатку це був музейний куточок на базі українських земляцтв, потім кількість експонатів стало збільшуватися, люди стали віддавати різні предмети, пов'язані з Україною - картини, рушники, горщики і багато іншого”.

У результаті вдалося зібрати багату колекцію: кераміка, вишиті рушники, сорочки, церковне начиння, петриківський розпис - усього речі з 12 регіонів України.

Раніше експонати музею зберігалися в місцевому Центрі творчості "Вахтра". Але тепер музей переїхав в нове, більш просторе приміщення за адресою Кохтла-Ярве, вул. Пісухянна 6-14 і став окремою культурною одиницею.

Дні української культури тривали в Естонії з 31 жовтня по 3 листопада.

Фото: Володимир Потапенко