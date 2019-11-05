Діаспору просять підтримати звернення до Макрона щодо висловлювань про українських мігрантів

Голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха звернувся до українських громадських організацій Європи із проханням підтримати звернення Об’єднання українців Франції (ОУФ) до французького президента Еммануеля Макрона з приводу висловлювань про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії та передати його до французьких посольств у своїх країнах.

Про це Садоха написав у Facebook.

«До громадських організацій Європи. Друзі! Об’єднання українців Франції звернулося до Еммануеля Макрона з реакцією на його заяву щодо українських мігрантів. Є надзвичайно важливим підтримати це звернення українськими організаціями і в інших країнах, бо це стосується не тільки захисту гідності українських мігрантів, але й політики президента Франції щодо України. Особливо зараз, напередодні можливої зустрічі у «нормандському форматі». Отож, просимо українські організації в країнах ЄС надіслати це звернення (додається французькою мовою) до посольств Франції у ваших країнах», - зазначив Садоха.

У коментарі Укрінформу голова СУП повідомив, що вже сьогодні копію звернення буде передано до французьких диппредстаництв у Португалії, Італії, Греції, Естонії, Ірландії, Німеччини, Іспанії. «Сьогодні копію цього звернення у французькі посольства у наших країнах надішлють Спілка українців у Португалії, голова - Павло Садоха; Християнське товариство українців в Італії, голова - Олесь Городецький; Асоціація української діаспори в Греції «Українсько-Грецька Думка», голова - Галина Маслюк; Конгрес українців Естонії, голова - Віра Коник; Асоціація українців Ірландії, голова - Микола Круцик; Об'єднання українських організацій Німеччини, голова - Микола Сукенник; Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців, голова - Юрій Чопик. Ці організації підтвердили, сьогодні мають підтвердити інші», - зазначив Садоха.

Як повідомляв Укрінформ, Об’єднання українців Франції (ОУФ) відреагувало на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в в інтерв'ю для часопису "Valeurs actuelles" про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії. Відповідне звернення українською та французькою мовами від імені голови Об’єднання Богдана Білота (Білогодського) розміщене на сторінці ОУФ у Facebook.

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1 листопада міністерство закордонних справ України запросило посла Франції Етьєна де Понсена для надання роз’яснень з приводу висловлювань президента Франції щодо українців.

У понеділок, 4 листопада, до МЗС Болгарії викликали посла Франції Флоренс Робін для надання пояснень щодо слів Макрона про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії.

Фото: Укрінформ, сторінка Павла Садохи у Facebook