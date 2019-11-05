Українців Франції здивували слова Макрона про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії

Об’єднання українців Франції (ОУФ) відреагувало на слова президента Франції Еммануеля Макрона про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії.

Відповідне звернення українською та французькою мовами від імені голови Об’єднання Богдана Білота (Білогодського) розміщене на сторінці ОУФ у Facebook.

"Пане Президенте, Об'єднання Українців Франції, на чолі якого я знаходжуся, було дещо здивоване заявою, яку Ви зробили в інтерв'ю для часопису "Valeurs actuelles" щодо "болгарських та українських нелегальних мереж імміграції". Ми спостерігаємо, шо подібна паралель не є виправданою і що українська імміграція має більш серйозні і глибокі причини в порівнянні з іншими країнами Європи", - написав Білогодський.

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"Пане Президенте,

Об'єднання Українців Франції, на чолі якого я знаходжуся, було дещо здивоване заявою, яку ви зробили в інтерв'ю для часопису "Valeurs actuelles", щодо "болгарських та українських нелегальних мереж імміграції".

Ми спостерігаємо, шо подібна паралель не є виправданою і що українська імміграція має більш серйозні і глибокі причини в порівнянні з іншими країнами Європи. По-перше, на відміну від України, Болгарія є членом Євросоюзу і мала шанс вступити в НАТО, що є фактором миру. Вона не має проходити через таке важке випробування, як російська військова агресія, яка вже більше п'яти років поїдає Україну і дестабілізує її економіку.

Стосовно нелегальної української імміграції маємо зазначити, що вона, ймовірно, припиниться тоді, коли буде ратифікований мир на справедливих умовах, який супроводжуватиметься повним відведенням російських військ, розміщених в Україні, і за умови гарантій і дотримання її суверенітету. Ця війна, про яку так скупо пишуть західні ЗМІ, дуже сильно дестабілізує Україну. Жодна країна світу не може економічно розвиватися, перебуваючи у стані війни, і Україна не є винятком.

Хочемо Вам нагадати, що у 1994 році, підписуючи Будапештський меморандум разом із Францією, Великою Британією, Сполученими Штатами, Росією і Китаєм, Україна погодилась відмовитись від свого величезного арсеналу ядерної зброї взамін на гарантії територіальної недоторканості і незалежності. Проте це не завадило Росії нелегально анексувати Крим і пізніше під прикриттям псевдосепаратизму військово захопити український Донбас. Незважаючи на підписану угоду, жодна з країн-підписантів не стала на захист суверенітету України, допомагаючи їй встановити контроль над своїм кордоном і вигнати окупанта зі своєї землі. Ба більше, міжнародна спільнота не припиняє тиснути на Україну, змушуючи її відвести свою армію із власної території, окупованої Росією, яка (і всі це усвідомлюють) не дотримуватиметься жодної угоди.

Таке рішення ніяким чином не зможе ані вирішити ситуацію, ані зупинити конфлікт, ані встановити довгостроковий мир в Україні. Ми маємо всі причини вважати, що Росія продовжуватиме дестабілізувати Донбас і у разі виборів приведе до влади своїх маріонеток, що переслідують, катують і вбивають тих, хто з ними не згоден.

Ми впевнені, пане Президенте, що довгостроковий мир на справедливих умовах, який не пеналізуватиме Україну на користь Росії, покладе край нелегальній імміграції Українців. Ми не маємо сумнівів, пане Президенте, що Ви зробите все можливе, щоб покласти край цій трагедії, яка вже коштувала понад 14 000 смертей і призвела до 1 мільйона переселенців.

Ми Вас запрошуємо прислухатись до голосу громадянського суспільства, без якого жодна політика не зможе бути ефективною. Це громадянське суспільство, що складається, між іншим, з інтелектуалів, дослідників, журналістів і артистів, а також із представників української громади у Франції, знаходиться у Вашому розпорядженні, щоб поділитися своїми думками щодо дій, які зможуть привести до тривалого миру і зроблять Європу сильним і незамінним гравцем на міжнародній політичній арені.

Залишаючись у Вашому розпорядженні, з повагою висловлюємо Вам, пане Президенте, наші найщиріші вітання.

Богдан Білогодський

Голова Об'єднання Українців Франції

Підтримуємо:

Спілка українців у Португалії, Голова - Павло Садоха;

Християнське товариство українців в Італії, Голова - Олесь Городецький;

Асоціація української діаспори в Греції "Українсько-Грецька Думка", Голова - Галина Маслюк;

Конгрес українців Естонії, Congress of Ukrainianas of Estonia, Голова - Віра Коник;

Асоціація українців Ірландії, Голова - Микола Круцик;

Об'єднання українських організацій Німеччини, Голова - Микола Сукенник,

Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців, Голова - Юрій Чопик".

Як повідомляли деякі ЗМІ, президент Франції Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, у якому, говорячи про боротьбу з нелегальною міграцією, заявив про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії.

Наступного дня, 1 листопада, міністерство закордонних справ України запросило посла Франції Етьєна де Понсена для надання роз’яснень з приводу висловлювань президента Франції щодо українців.

У понеділок, 4 листопада, до МЗС Болгарії викликали посла Франції Флоренс Робін для надання пояснень щодо слів Макрона про нелегальні мережі міграції з України та Болгарії.

Фото: Вікторія Козак, сторінка Union des Ukrainiens de France у Facebook