У Ватикані відбулася традиційна різдвяна проща українців до папської базиліки святого Петра

Різдвяна проща українців до папської базиліки святого Петра у Ватикані відбулася у четвер.

Про це повідомляється на сайті Української парафії свв. Сергія і Вакха в Римі.

«У четвер, 26 грудня 2019 року, у другий день Різдвяних свят за Григоріанським календарем, відбулася традиційна національна проща українців до папської базиліки святого Петра у Ватикані, організована Українською греко-католицькою церквою в Італії. Божественну Літургію на катедральному престолі головного католицького храму очолив владика Діонісій Ляхович, делегат з повними правами апостольського екзарха для вірних Української греко-католицької церкви в Італії», - йдеться у повідомленні.

Архиєрею співслужили архиєпископ П’єро Маріні (Piero Marini), Голова папського комітету з Міжнародного Євхаристійного Конгресу та колишній обер-церемоніймейстер Папського Двору за папи Івана Павла ІІ, преосвященний владика Іриней Білик, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре, численні священники, які душпастирюють в Італії, а також з України.

У паломництві взяли участь понад дві тисячі прочан з Італії та України, а також студенти та ректорат Української папської колегії святого Йосафата. Богослужіння співом супроводжував хор громади св. свщм. Йосафата з Мілана під керівництвом Оксани Гелевич. На молитві були присутні представники посольств України в Італії та при Святому Престолі, настоятелі українських монаших чинів та згромаджень в Італії.

Після читання Євангелія до молільників звернувся з проповіддю преосвященний владика Діонісій.

По завершенні Божественної Літургії до присутніх у храмі молільників звернувся представник римського Вікаріату, священик П’єрпаоло Феліколо, який відповідає за співпрацю з мігрантами. Він високо оцінив працю українського духовенства для своїх співгромадян та відзначив глибоку побожність українських мігрантів в Італії та в Римі зокрема і побажав надалі продовжувати зберігати власну ідентичність та духовність.

Святкування завершилися колядуванням численної української громади біля вертепу та ялинки на площі святого Петра.

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Фото: ukr-parafia-roma.it, Папська Українська Колегія Святого Йосафата у Facebook

Відео: Parrocchia Ucraina a Roma