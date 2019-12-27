Українці в Мілані й Ватикані колядували та розповідали про українське Різдво

Українська громада Мілану традиційно привітала мешканців і гостей міста з Різдвом українськими колядками.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Леся Цибак.

«#Мілан_колядує. Усій українській громаді щиро дякуємо за святковий настрій та прекрасні колядки, які ми так гарно виспівували. Звеселялися самі, забавляли італійців, розказуючи їм про наші традиції», - йдеться у дописі.

Як зазначила волонтерка, «можливо, десь там у душі у кожного із нас гірко мучила туга за рідними, за те, що не разом з дітьми чи батьками святкуємо Різдво, але попри весь сум ми зуміли показати, що ми є, що ми сила і нас не подолати!».

Українські різдвяні співи вже не перший раз лунають в Мілані 26 грудня. Леся Цибак зауважила, що «вже стало доброю традицією на наступний день після Різдва збиратися нашою громадою і вітати містян та гостей Мілану спільними колядками та віншуваннями».

Цього року українці також зібралися на площі Дуомо (вул. дей Мерканті), аби подарувати людям радість та українську Коляду.

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На українську коляду в Мілані також приїхали українці з інших міст Італії, зокрема, Мортари. "Ми колядували у Мілані! Різдвяний настрій, святкове місто і наші колядки!", - написала у Facebook президент асоціації «Відродження України» (Мілан) Ольга Максимів.

Українська коляда також лунала біля шопки на площі Святого Петра у Ватикані. Відповідне відео розмістив у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

Фото: Lesya Tsybak, Ольга Максымив

Відео: Lesya Tsybak, Сідор Проданик, Olga Mykola Kotovych, Олесь Городецький