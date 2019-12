У Гельсінкі відбулося Різдвяне богослужіння та українська коляда

У Храмі Святого Генріха у м. Гельсінкі відбулося Різдвяне богослужіння, а також театралізований вертеп і колядки від маленьких українців Фінляндії.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія у Facebook.

«26 грудня у Храмі Святого Генріха у м. Гельсінкі відбулося Різдвяне Богослужіння, яке відправив отець Роман Кіх. Після Богослужіння маленькі українці Фінляндії представили присутнім театралізований Різдвяний вертеп і заспівали українські колядки», - йдеться у дописі.

На завершення всі присутні мали можливість поспілкуватись і ближче познайомитись між собою за щедрою святковою вечерею.

У Посольстві подякували усім, хто долучився до спільної молитви та організації святкового заходу.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Finland and Iceland у Facebook