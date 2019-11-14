Тимчасовий повірений Маргарита Арістова зустрілася з українцями Аргентини

Тимчасовий повірений у справах України в Аргентинській Республіці Маргарита Арістова завітала до Українського культурного товариства (УКТ) "Просвіта".

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" в Аргентині Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

"У середу, 13 листопада, Українське культурне товариство "Просвіта" вітало Тимчасового повіреного у справах України в Аргентинській Республіці Маргариту Арістову. У дружній розмові з управою нашої установи пані Арістова висвітлила стан відносин між Україною та Аргентиною в різних сферах (політичній, комерційній, юридичній тощо)", - йдеться у дописі.

Як зазначається, присутні також мали змогу детальніше розглянути ряд питань, зокрема ті, що стосуються культурно-громадської роботи, яку проводить "Просвіта".

В УКТ "Просвіта" висловили готовність і надалі працювати разом з українським Посольством задля досягнень України, українців Аргентини й цілого світу та подякували Маргариті Арістовій за те, що вона поділилась своїми думками з членами товариства.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz‎ у Facebook