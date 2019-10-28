Премія ім. Лоренцо Медічі: українські художники отримали нагороди у Флоренції

Роботи художників Володимира Богуславського та Сергія Гая відзначили в Італії Спеціальною міжнародною премією ім. Лоренцо Медічі.

Про це повідомляє НВ Style.

«На ХІІ Флорентійській бієнале, яка пройшла в Італії з 18 по 27 жовтня, художник Володимир Богуславський увійшов до п’ятірки найкращих живописців заходу, а Сергій Гай отримав Спеціальну президентську відзнаку», - йдеться у повідомленні.

Бієнале у Флоренції (Італія) — одна з найбільш масштабних арт-подій в Європі, учасниками якої цього року стали майже шістсот митців із понад 70 країн світу. Серед них свої роботи представили українці Володимир Богуславський (Львів), Сергій Гай (Львів), Микола Журавель (Київ), Ольга Кузюра (Львів) та Денис Струк (Львів).

Кожен із учасників був претендентом на Спеціальну премію імені Лоренцо Медічі. Загалом почесне журі конкурсу відзначило 76 митців у дванадцяти номінаціях.

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Для художників участь у такому заході - це можливість показати міжнародній спільноті свої роботи та представити власну країну. Виставка не передбачає продажу творів.

Фото: @прес-служба ST∙H Gallery