У Загребі відкрився клас із вивчення української мови та культури

Клас із вивчення української мови і культури відкрився в одній із загальноосвітніх шкіл столиці Хорватії.

Про це повідомляє Посольство України у Хорватії у Facebook.

«Сьогодні у дітей української громади м. Загреб свято – відбулося довгоочікуване відкриття класу з вивчення української мови та культури (за навчальною моделлю «С» для національних меншин) у загальноосвітній школі імені відомого хорватського письменника Сільвія Страхіміра Кранчевича», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив у своїй вітальній промові тимчасовий повірений у справах України в Республіці Хорватія Сергій Горопаха, «початок функціонування класу з вивчення української мови та культури є надзвичайно важливою подією в житті української громади міста Загреб, адже наші діти є носіями українства та генетичного коду нашої нації, який не повинен загубитися, а навпаки – розвиватися та передаватися наступним поколінням українців».

З вітальним словом на святі також виступили директорка школи пані Меліта Халуга, представник української національної меншини м. Загреб Віктор Філіма та вчителька української мови та культури Оксана Пінчук.

Після урочистої частини відбулися перші батьківські збори, де обговорювалися організаційні питання функціонування класу. Тим часом дітлахи мали можливість познайомитися з перлиною української культури – петриківським розписом, під керівництвом майстрині Людмили Волошиної.

Перше заняття в українському класі відбудеться 9 листопада 2019 року.

Фото: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia у Facebook