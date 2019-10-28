У Вірменії відбувся концерт української пісні

У Вірменії відбувся концерт української пісні

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Укрінформ
Концерт українських пісень в обробці вірменського композитора Олександра Спендіаряна пройшов у Вірменії.

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Вірменії у Facebook.

«У будинку-музею О.Спендіаряна відбувся концерт під назвою "Українські пісні в обробці О.Спендіаряна". Прозвучали десятки українських пісень, оброблених майстерною рукою видатного вірменського композитора, уродженця України О.Спендіаряна, які стали справжніми витворами мистецтва», - йдеться у повідомленні.

Ексклюзивну концертну програму презентували солісти Л.Варданян, Н.Ананікян, М.Мкртчян під акомпанемент К.Ованнисян.

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Як відомо, композитор та диригент, народний артист Вірменії (1926) Олександр Спендіаров (Спендіарян) народився 20 жовтня (1 листопада за новим стилем) 1871 року в містечку Каховка (нині місто Херсонської області України).

У дитячі роки Спендіаров познайомився з народною музикою Україні, зокрема, Криму. Записав і обробив безліч українських та кримськотатарських народних пісень. У 1921 році написав «Українську сюїту» і музику до вірша «Заповіт» Т. Г. Шевченко.

Починаючи з другого десятиріччя XX століття, посилився інтерес композитора до вірменського мистецтва. У 1922 році уряд Вірменії запросив Спендіарова переїхати в Єреван і очолити музичне життя республіки. Тут відбувся розквіт композиторської, педагогічної і суспільно-музичної діяльності Спендіарова.

Помер композитор в Єревані 7 травня 1928 року.

У творчому здобутку Спендіарова багато романсів, хорових творів, вокальних творів з оркестром, інструментальних та оркестрових п'єс.

Фото: Gevorg Matevosyan у Facebook

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