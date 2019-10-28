У Вірменії відбувся концерт української пісні

Концерт українських пісень в обробці вірменського композитора Олександра Спендіаряна пройшов у Вірменії.

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Вірменії у Facebook.

«У будинку-музею О.Спендіаряна відбувся концерт під назвою "Українські пісні в обробці О.Спендіаряна". Прозвучали десятки українських пісень, оброблених майстерною рукою видатного вірменського композитора, уродженця України О.Спендіаряна, які стали справжніми витворами мистецтва», - йдеться у повідомленні.

Ексклюзивну концертну програму презентували солісти Л.Варданян, Н.Ананікян, М.Мкртчян під акомпанемент К.Ованнисян.

Як відомо, композитор та диригент, народний артист Вірменії (1926) Олександр Спендіаров (Спендіарян) народився 20 жовтня (1 листопада за новим стилем) 1871 року в містечку Каховка (нині місто Херсонської області України).

У дитячі роки Спендіаров познайомився з народною музикою Україні, зокрема, Криму. Записав і обробив безліч українських та кримськотатарських народних пісень. У 1921 році написав «Українську сюїту» і музику до вірша «Заповіт» Т. Г. Шевченко.

Починаючи з другого десятиріччя XX століття, посилився інтерес композитора до вірменського мистецтва. У 1922 році уряд Вірменії запросив Спендіарова переїхати в Єреван і очолити музичне життя республіки. Тут відбувся розквіт композиторської, педагогічної і суспільно-музичної діяльності Спендіарова.

Помер композитор в Єревані 7 травня 1928 року.

У творчому здобутку Спендіарова багато романсів, хорових творів, вокальних творів з оркестром, інструментальних та оркестрових п'єс.

Фото: Gevorg Matevosyan у Facebook