Азійська прем’єра стрічки «Атлантида» пройде на міжнародному кінофестивалі у Токіо

На міжнародному кінофестивалі у Токіо відбудеться азійська прем’єра фільму «Атлантида» режисера Валентина Васяновича.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Японії з посиланням на kinobuk.com.

«Атлантиду» Валентина Васяновича відібрано до Міжнародного конкурсу 32-го міжнародного кінофестивалю у Токіо, який триватиме з 28 жовтня по 5 листопада 2019 року. На фестивалі відбудеться азійська прем’єра стрічки», - йдеться у поввідомленні.

Покази «Атлантиди» заплановані на 30 жовтня, 2 та 5 листопада 2019 року. Фільм, зокрема, розповідає про майбутню перемогу України у війні з Росією і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу.

Як зазначається, український фільм відібрано до міжнародного конкурсу фестивалю Tokyo International Film Festival у Токіо вперше. «Власне, це той рідкісний МКФ класу «А», на якому українське кіно раніше практично не демонстрували», - йдеться у повідомленні.

Цього ж року на фестивалі у Токіо також буде представлено «Пофарбоване пташеня» Вацлава Маргоула (Чехія, Україна, Словаччина) – у секції «Світовий фокус» (World Focus Powered by Aniplex Inc.).

У 1999 році на 12-му МКФ у Токіо у рамках секції «Кінопризма» (Cinema Prism) відбулися покази п’яти стрічок Олександра Довженка.

Фото: 2019.tiff-jp.net

Відео: Tokyo International Film Festival