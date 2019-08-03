Фестивалю спадщини в Едмонтоні цьогоріч додадуть козацького колориту

Фестиваль культурної спадщини Edmonton Heritage Festival, що пройде 3-5 серпня в Едмонтоні, традиційно презентує, серед іншого, українську культуру і традиції.

Про це йдеться на сторінці Українського павільйону у Facebook.

«Цього року Український павільйон додає козацького колориту до Едмонтонського фестивалю. Хочеться показати всім, що козацькому роду - нема переводу! Та нарешті отримати бажане перше місце!», - йдеться у дописі.

Зазначається, що Козацькі розваги будуть проходити в Едмонтоні вперше і розпочнуться о15:00 на сцені Українського павільйону у Гавриляк-парку. Також будуть конкурси для глядачів з призами. «Приходьте, буде дуже весело!», - запрошують організатори.

Українці, зокрема, планують провести на фестивалі конкурс «Лава на Лаву». «Бій буде показовим "Лава- штовхач" (жодних тілесних ушкоджень) - тільки забава! Ніяких вмінь чи знань не потрібно, тільки ваше бажання!», - йдеться у дописі.

Зазначається, що цього року в Українському павільйоні буде також весільна тематика. Українські учасники фестивалю хочуть показати фото та історії реальних українців і тому звертаються до співгромадян з проханням поділитися власними світлинами. «Шукаємо людей, котрі можуть поділитись своїми весільним фото та історіями для поширення української культури. Неважливо, чи Ваше весілля було традиційним або сучасним, 50 років тому або 5 днів, у Канаді або в Україні», - йдеться у дописі. Усіх зацікавлених просять звертатися у коментарях.

В Українському павільйоні також запрошують волонтерів. «Приєднуйтесь до нашої чудової команди! Тільки з вашою допомогою цей фестиваль успішно відбувається щороку. Допоможіть Українському павільйону знову разом представити нашу культуру на вищому рівні!», - запрошують у дописі.

Фестиваль Edmonton Heritage Festival відбуватиметься за адресою: William Hawrelak Park, 9930 Groat Road, Edmonton, Alberta T6G 2A8 Canada.

«Це ж просто неможливо встояти і всидіти вдома, коли невдовзі Український павільйон збиратиме навколо усі національності світу своїм культурним колоритом та смачною їжею! Приєднуйся і ти!», - запрошують українці в Едмонтоні.

Фото, відео: Ukraine Pavilion - Український Павільйон