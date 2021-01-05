У Львові помер відомий учений та винахідник у галузі електротехніки

У понеділок, 4 січня, на 79-ому році життя помер відомий український науковець, завідувач кафедри електронних приладів, почесний професор "Львівської політехніки" Зенон Готра.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«На 79-му році життя відійшов у вічність відомий львівський науковець, почесний професор та завідувач кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка» Зенон Готра», - зазначено в повідомленні.

Готра народився у Львові у 1942 році. Закінчив факультет електрофізики у «Львівській політехніці». У 1981 році захистив докторську дисертацію, а в 1984 році став професором. З 1979 року працював завідувачем кафедри електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «Львівська політехніка». З 2011 р. почесний професор.

Готра підготував понад 50 докторів і кандидатів наук в Україні, Польщі, Угорщині, Монголії та Сирії. Він був членом Академії інженерних наук України, Монгольської Академії наук, Міжнародної термоелектричної академії, академії прикладної електроніки Білорусі, Росії, України.

Учений займався дослідженнями та розробкою нових приладів, технологій. Автор понад 500 наукових публікацій, навчальних посібників та понад 200 патентів. Член редколегій журналів «Технічні вісті», Ukrainian Journal of Physical Optics, Optoelectronic Information-Power Technologies; вісників Національного університету «Львівська політехніка» - «Електроніка», «Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки».