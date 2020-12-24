Франко-український співак Поль Манандіз презентував патріотичний альбом «Місія на небі»

Франко-український співак Поль Манандіз презентував свій другий патріотичний альбом «Місія на небі».

Презентація відбулася в Укрінформі.

На створення альбому з такою назвою Поля Манандіза надихнула постать українського оперного співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака, якого він знав особисто і який загинув, захищаючи Україну на Донбасі.

«Василь був людиною великої внутрішньої сили і видатним оперним співаком. Такий талант народжується раз на 25 років. І для мене він є той, хто дає зрозуміти і розкриває суть слів «Слава Україні!». Мене захоплює ця людина, яку я знаю по опері в Парижі і якого я потім бачу з автоматом у руках, який просто пішов захищати Україну і віддав за неї своє життя. Це велика людина і це точно героїзм! Я дуже давно хотів зробити альбом про героїв, про людей, які віддали життя за свою свободу, територію, культуру, мову, ідею – за все, щоб була Україна. І крім Василя Сліпака я знаю тут багато таких людей. І це мій біль, бо я люблю Україну», - сказав Манандіз.

Презентація альбому «Місія на небі» Поля Манандіза в Укрінформі / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Українські пісні в альбомі, присвяченому Сліпаку, представлені чотирма мовами – українською, французькою, італійською та англійською. Місія альбому – продемонструвати українську національну ідею, показати світу велич української історії і культури.

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Як повідомлялося, Поль Манандіз (Paul Manandise) - франко-український співак, який уже 5 років живе в Україні. Пісні виконує французькою, англійською та українською мовами. Свій перший патріотичний та повністю український альбом «Мій рай» випустив 2018 року і здійснив з ним тур Західною Україною.