Львівська філармонія покаже дитячу оперу першої української композиторки

У Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика 8 листопада вперше в Україні прозвучить дитяча опера «Серце Оксани» першої професійної композиторки Стефанії Туркевич. Родзинкою прем’єри також стане те, що більшість ролей виконуватимуть діти.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Львівської національної філармонії.

«У 2020 році проєкт постановки дитячої опери «Серце Оксани» став одним із переможців конкурсу «Фокус на культуру» від Львівської міської ради й ось ми його презентуємо 8 листопада. У постановці задіяно понад 60 учасників, серед яких значну частину становлять діти (що цілком відповідає творчому задуму авторки. Лише через 60 років після написання ця композиція буде поставлена в Україні, а саме у Львові»,- повідомила Ольга Максим’як, прессекретар філармонії.

У Львівській філармонії презентують дитячу оперу першої української композиторки / Фото: Пресслужба філармонії

«Серце Оксани» (1960) — опера, яка подолала непростий шлях для того, щоб її почули та побачили. Написана першою українською жінкою-композитором Стефанією Туркевич у Великій Британії, вперше поставлена у Канаді, композиція ще ні разу не виконувалась в Україні.

І ось вперше прозвучить у Львівській філармонії. Це стало можливим завдяки оцифруванню рукописів композиторки у співпраці родини композиторки та подружжя Павла і Лариси Гуньків, що дало змогу у 2017 році «повернути» в Україну більшу частину творчого доробку Туркевич.

8 листопада відбудеться дві вистави опери: о 13:00 та о 16:00. Квитки можна придбати у касі філармонії. Також події транслюватимуться на офіційних YouTube-каналі філармонії та на Фейсбук-сторінці Львівської національної філармонії.

Стефанія Туркевич-Лісовська — українська композиторка, піаністка і музикознавець. Офіційно визнана першою українською жінкою-композитором. У роки СРСР її роботи були заборонені державною владою. Вона народилася у Львові, в часи війни виїхала до Австрії, потім до Італії, а з часом оселилася з сім’єю у Великій Британії, де і похоронена на цвинтарі Св. Марка в Кембриджі.