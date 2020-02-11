“Міф Роду”: у Львові готують музичний проєкт на честь Василя Сліпака

У Львові створюють музичний проєкт "Міф Роду", присвячений оперному співакові, Герою України Василю Сліпаку (позивний "Міф"), який загинув від ворожої кулі на Донбасі.

Про це колектив проєкту повідомляє у Facebook.

"Найкращий спосіб вшанувати пам’ять героя – продовжити справу, якою він жив. Ми хочемо, щоб пам’ять про "Міфа" Василя Сліпака не потонула у потоках пафосних промов і сліз. Спів і Василь – це одне ціле. Тому ми робимо для Василя Сліпака вишуканий сучасний музичний проєкт "Міф Роду", який через давні пісні промовлятиме про ті сутності Батьківщини, волі, любові, котрі він захищав", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у роботі над проєктом беруть участь керівниця YMCA Lviv Олександра Сорокопуд, режисерка та співачка Уляна Горбачевська, менеджер культури, актор театру ім. Леся Курбаса, виконавець головної ролі у фільмі "Червоний" Микола Береза, доброволець Юрко Вовкогон, брат "Міфа" Орест Сліпак ("Фундація Василя Сліпака"), Алім Алієв ("Кримський Дім"), випускниця Королівської Консерваторії в Гаазі композиторка Марія Олійник, музикознавиця Леся Олійник та ще багато людей.

Під час проєкту запланована робота творчої лабораторії, що складатиметься із низки майстер-класів з молодими акторами-співаками, антропологічного дослідження українських ритуальних пісень, спільних пошуків нової музичної мови. В результаті буде створено музичний твір, який поєднуватиме давній архаїчний спів, сучасну академічну музику та новаторську сценографію. Дійство "Міф Роду" згодом стане частиною великої новітньої опери, присвяченої Василю Сліпаку. Презентація дійства запланована на 29 червня 2020 р. - річницю загибелі Василя.

Василь Сліпак – видатний український оперний співак, соліст Opéra National de Paris, учасник Революції Гідності, волонтер та доброволець Правого сектора, Герой України, кавалер ордена "За мужність" та "Золотої зірки" (посмертно).

Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув від кулі снайпера біля Луганського (Донеччина) 29 червня 2016 року.