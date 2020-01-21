Прем’єра фільму “Номери” Сенцова відбудеться на Berlinale 2020

Прем’єра фільму “Номери” Сенцова відбудеться на Berlinale 2020

Укрінформ
Фільм “Номери”, створений за однойменною п’єсою Олега Сенцова, вперше покажуть 18 лютого 2020 року в межах спеціальних показів, присвячених ювілею Берлінського міжнародного кінофестивалю (Berlinale).

Про це Укрінформу повідомили у команді проєкту.

“Фільм “Номери” був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Над стрічкою працював тандем двох режисерів — Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на Півночі Росії, та Ахтема Сеітаблаєва, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Робочий процес Олег і Ахтем обговорювали у листах, яких, за словами Анни, було більше сотні”, - ідеться в повідомленні.

Фільм створений у копродукції України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно. У ньому знялися відомі українські актори Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Олена Узлюк, Євген Черніков, Віктор Андрієнко та ін.

Читайте також: "Номери" Сенцова та "Погані дороги" Ворожбит: у Києві стартує Зимовий Кіноринок

“Номери” - це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та здобути свободу. У світі Номерів усе підпорядковане суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу, робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі ці закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки.

Прем’єра фільму “Номери” в Україні запланована на осінь 2020 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-