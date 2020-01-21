Прем’єра фільму “Номери” Сенцова відбудеться на Berlinale 2020

Фільм “Номери”, створений за однойменною п’єсою Олега Сенцова, вперше покажуть 18 лютого 2020 року в межах спеціальних показів, присвячених ювілею Берлінського міжнародного кінофестивалю (Berlinale).

Про це Укрінформу повідомили у команді проєкту.

“Фільм “Номери” був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Над стрічкою працював тандем двох режисерів — Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на Півночі Росії, та Ахтема Сеітаблаєва, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Робочий процес Олег і Ахтем обговорювали у листах, яких, за словами Анни, було більше сотні”, - ідеться в повідомленні.

Фільм створений у копродукції України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно. У ньому знялися відомі українські актори Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Олена Узлюк, Євген Черніков, Віктор Андрієнко та ін.

“Номери” - це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та здобути свободу. У світі Номерів усе підпорядковане суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу, робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі ці закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки.

Прем’єра фільму “Номери” в Україні запланована на осінь 2020 року.