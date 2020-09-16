Капела “Дударик” отримає національний статус – рішення уряду

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду у середу, 16 вересня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

“Надати комунальному закладу Львівської обласної ради Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором хлопчиків статус національного й надалі іменувати його - комунальний заклад Львівської обласної ради Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором хлопчиків”, - йдеться в проєкті.

Також уряд прийняв постанову “Про внесення зміни до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710”, яка дозволяє ініціювати присвоєння капелі нового статусу.

Передбачається, що реалізація цих документів створить сприятливі умови для подальшого творчого розвитку капели, сприятиме розвитку культурно-мистецького життя регіону, а також забезпечить можливість у подальшому внести зміни до нормативно-правових актів в частині підвищення рівня оплати праці працівників закладу.

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Як відомо, Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» - український музичний колектив, заснований в 1971 році народним артистом України Миколою Кецелень за сприяння Українського Музичного Товариства у м.Львові. Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка 1989 року.