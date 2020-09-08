Сумський обласний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна отримав статус національного.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Сумщині, яке відбувалося в театрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже приємно вітати всіх вас тут, у цьому прекрасному театрі - Сумському академічному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна. Сьогодні ми тут, надаємо статус національного театру", - зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що театр заснований 1933 року і, на його переконання, є візитівкою культурної Сумщини.

Президент присвоїв статус національного Сумському театру Щепкіна / Фото: Офіс Президента

Як проінформували в пресслужбі ОП, під час відвідування театру Президент прослухав фрагмент опери «Запорожець за Дунаєм» та ознайомився з історією і репертуаром театру, поспілкувався з творчим колективом.

«Надання статусу національного – це не дарунок від Президента чи уряду. Це дійсно справедлива й об'єктивна оцінка. Тому що ви, театр, на це заслуговуєте», – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.

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Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна за рік випускає 12-14 нових постановок. З-поміж учасників творчого колективу 19 митців удостоєні державних почесних звань у галузі культури та мистецтв за значні творчі здобутки та високий рівень професійної діяльності.

Театр також відомий ініціативою «День театру в районі», яку підтримали інші театри. Ініціатива спрямована на удосконалення культурного обслуговування жителів області.