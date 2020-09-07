Фестиваль Meridian Poltava скасували через коронавірус

Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Poltava скасували через погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляють організатори на сторінці заходу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Фестиваль не буде проведено ані в театрі Гоголя, ані онлайн. Уже сповіщено гостей зі Швеції, українських та полтавських митців про скасування їхніх виступів", - зазначили організатори.

Вони запевнили, що готові були проводити цей міжнародний захід із дотриманням усіх карантинних норм, однак сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію не дозволив цього зробити.

Як повідомляв Укрінформ, фестиваль Meridian Czernowitz, у розвиток якого було створено Meridian Poltava, цьогоріч відбувся в онлайн-форматі. Його заходи пройшли 4-6 вересня.

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068. Загалом у країні на сьогодні зафіксовано 2 877 летальних випадків, вилікувалися 62 606 осіб.

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На Полтавщині за минулу добу зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 з них - у Полтаві. Загалом від початку карантину в області діагностували 973 випадки захворювання на COVID-19 (у Полтаві - 374). Одужали 565 жителів регіону, померли 22 особи. Продовжують лікування 386 людей.

Фото: Meridian Poltava, FB