Фестиваль Meridian Czernowitz змінює формат через коронавірус

Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz, який щороку проводять у Чернівцях, через потрапляння міста у "червону" зону вирішили провести в онлайн-режимі.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"З 4 по 6 вересня у Чернівцях триватиме ХІ Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz. В умовах жорсткого карантину та внесення Чернівців до "червоної зони" організатори вирішили дещо змінити формат заходу задля безпеки його учасників, гостей і жителів міста. Отож фестиваль відбудеться онлайн", - йдеться у повідомленні.

Усі події транслюватимуть на офіційній сторінці Meridian Czernowitz у Facebook та сторінці медіапартнера Суспільне: Буковина.

У програмі фестивалю: поетичні читання, дискусії та презентації п’яти нових книжок, що побачать світ у видавництві "Меридіану" спеціально до фестивалю.

"Серед них – поетичні збірки "NAKED ONE" Юрія Іздрика, "За такі гріхи Бог ще подякує" Тані Малярчук, поема-трактат Володимира Гаряїва "Метафізичний реквієм", а також прозові – "малий український роман" Андрія Любки й "Порт Житана" Олеся Ільченка", - додали у міськраді.

Організатори зазначили, що учасниками цьогорічного фестивалю стануть близько 30 митців із Австрії, Німеччини, Швейцарії, Ізраїлю та України.

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Усі виступи можна буде переглянути онлайн, а за участю українських письменників відбудуться автограф-сесії та неформальне спілкування біля пам’ятника (не)відомому поету (вул. О. Кобилянської, 51) з дотриманням усіх карантинних норм.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 31 серпня 21 адміністративно-територіальна одиниця віднесена до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до червоної зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Вижницький та Глибоцький райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

У Чернівецькій області загалом зафіксували 10 487 випадків інфікування COVID-19. Із них 6327 пацієнтів одужали, 286 людей померли.