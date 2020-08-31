Фестиваль "Нове українське кіно" два місяці "мандруватиме" містами

В Україні з 1 вересня по 31 жовтня відбудеться другий кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», що запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік».

«Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі – до співпраці запрошено кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Права на фільми надаються для некомерційних показів», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до програми фестивалю «Нове українське кіно» увійшли:

Народний хіт 2019 року, трагікомедія «Мої думки тихі» – дебютна повнометражна робота Антоніо Лукіча. Вперше фільм було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де він отримав Спеціальну премію журі. Українська прем’єра відбулася в межах Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Стрічка також принесла Лукічу Національну премію кінокритиків України КІНОКОЛО «Відкриття року» та стала тріумфатором премії Української кіноакадемії, отримавши «Золоту дзиґу» за найкращий фільм, жіночу роль та сценарій. В основі сюжету - історія про молодого звукорежисера, для якого запис голосів закарпатських тварин може стати шансом переїхати до Канади. Однак це завдання виявляється набагато складнішим, коли головним супутником у новій роботі стає його мама.

Драма «Додому» – повнометражний дебют Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди поїхали після анексії Криму два його сини, аби повернути молодшого додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Світова прем’єра фільму відбулася в конкурсній програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. В Україні фільм було відзначено Гран-прі Одеського кінофестивалю – «Золотим дюком», Національною премією кінокритиків України КІНОКОЛО за найкращі фільм, режисуру та чоловічу роль (Ахтем Сеітаблаєв), а також «Золотою дзиґою» за найкращу режисуру та чоловічу роль.

Істерн «Дике поле» – екранізація роману Сергія Жадана «Ворошиловград» та дебютна стрічка Ярослава Лодигіна. Головний герой фільму змушений повернутися у рідне містечко на Донбасі. Фільм створювався у копродукції України, Швейцарії та Нідерландів.

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Історичний екшн «Крути 1918» Олексія Шапарєва знято за реальною історією бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. На тлі доленосних подій у країні двоє братів закохуються в одну дівчину. Цьогоріч стрічку було відзначено премією глядацьких симпатій від Української кіноакадемії («Золота дзиґа»).

«Місто, в якому не ходять гроші» Ганки Третяк – драма-фантасмагорія, створена на основі однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Робота над кінокартиною тривала близько п'яти з половиною років. Кузьма є сценаристом та оповідачем фільму – його закадрова розповідь записана ще у 2013 році, за два роки до загибелі автора.

Документальний фільм «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія розповідає про життя українця Василя Сліпака, Героя України, всесвітньо відомого оперного співака, соліста Паризької національної опери, який залишив велику сцену і віддав життя, захищаючи Україну під час російсько-української війни на сході України. Стрічку відзначено премією «Золота дзиґа» за найкращий документальний фільм.

Також до 31 жовтня частина програми фестивалю «Нове українське кіно» доступна для переглядів у онлайн-версії проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа» від кінокомпанії «Артхаус Трафік» за підтримки Європейського Союзу за програмою Дім Європи.

Фестиваль організовано компанією «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

На фото: кадр із фільму "Крути 1918"