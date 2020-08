Одеський кінофестиваль оголосив програму - список фільмів

Одинадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив конкурсну програму.

Про це повідомляє пресслужба кінофестивалю, передає Укрінформ.

“На участь у конкурсних програмах 11-го ОМКФ подано 964 фільми. Селекційна комісія відібрала 12 повнометражних фільмів з Німеччини, Італії, Аргентини, США, Судану, Франції, Єгипту, Норвегії, Катару, Словаччини, Румунії, Чехії, Ірландії, Південної Кореї, Литви, України, Латвії, Іспанії, Угорщини (враховуючи країни копродукції). Вони змагатимуться за Ґран-прі ОМКФ - "Золотого Дюка" - та інші нагороди”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до Міжнародної конкурсної програми увійшли 12 повнометражних фільмів із 19 країн світу. До Національного конкурсу - 7 повнометражних та 11 короткометражних стрічок. У конкурсі Європейського документального кіно візьмуть участь 8 стрічок із 9 країн.

Фільми Міжнародної конкурсної програми: “Атлантида” (Atlantis) Валентина Васяновича; “Невидимий” (Nematoma) Іґнаса Йонінаса - копродукційна стрічка Литви, України, Латвії та Іспанії; “Звірі, які чіпляються за соломинку” (Beasts clawing at straws) Кіма Йон-Хуна (Південна Корея); “Служителі” (Servants) Івана Остроховського - копродукція Словаччини, Румунії, Чехії та Ірландії; “На абордаж!” (À l'abordage) Ґійома Брака (Франція); “Ти помреш у двадцять” (You will die at twenty) Амджажа Абу Алали - копродукція Судану, Франції, Єгипту, Німеччини, Норвегії та Катару; “Арабський блюз” (Arab blues) режисера Манель Лабіді — копродукція Франції і Тунісу; “Материнство” (Maternal) режисера Маури Дельперо - копродукція Італії та Аргентини; “Добровільний рік” (A voluntary year) Ульріха Колера та Геннера Вінклера (Німеччина); “Вечеря в Америці” (Dinner in America) Адама Ремейєра (США); “Палке кохання” (Adoration) Фабріса дю Велза — копродукція Франції та Бельгії; “Товариш Дракуліч” (Comrade Drakulich) Марка Бодзсара (Угорщина).

Фільми Національної конкурсної програми: анімаційна фантастична стрічка “Віктор_Робот” Анатолія Лавренишина; художній фільм “Урсус. Кавказький бурий ведмідь” Отара Шаматави — копродукція України, Грузії, Німеччини та Болгарії; документальний фільм Єгора Трояновського “Бєс”; ігровий фільм “Мій милий дім” Сергія Сторожева; комедійна драма “Родина” Джейдена Стівенса - копродукція України та Австралії; документальний фільм “Поміж кадрами” Анастасії Тихої; документальна стрічка “Не все буде добре” Адріана Пірву та Олени Максьом — копродукція України і Румунії.

Також у Національній конкурсній програмі змагатимуться 11 короткометражних стрічок: “Від цього моменту й назавжди” Ігоря Стеколенка; “Прощавай, Головін” Мат’ю Ґрімара (Канада/Україна); “Нетерпимість” Станіслава Битюцького; “Двоє” Владислава Вітріва; “Ой!” Ольги Золотарьової; “Ще нам усміхнеться доля” Жоанни Ракотоарізоа (Україна/Франція); “Шибайголови” Миколи Рідного (Україна/Італія/Німеччина); “Альфа” Олени Рубашевської; “Поміж тіней” Олександра Стеколенка; “Чачьо” Віталія Гавури; “Слава” Марини Нікольчевої та Максима Васяновича.

У Конкурсі європейських документальних фільмів візьмуть участь 8 стрічок з Фінляндії, Швейцарії, Туреччини, Ізраїлю, Франції, Німеччини, України, Чехії та Іспанії (всі країни копродукції враховуються): “Диригування” (Conductivity, реж. Анна-Карін Ґренрус); “Конкурс краси” (The Pageant, реж. Ейтан Іпекер); “Воєнні канікули”(Summerwar, реж. Моріц Шульц); “Я – сонце” (I am the sun, реж. Іларія Ґамбареллі); “Я хочу тебе, якщо ти насмілишся” (I want you if you dare, реж. Даґмар Смржова); “Сестри Росінанта” (Las hermanas de Rocinante, реж. Александра Кауфман); “Пророк і прибульці” (The Prophet and the Space aliens, реж. Йоав Шамір); “Земля Гевара” (Gevar's land, реж. Кутайбаи Бархамджа).

Куратором конкурсу третій рік поспіль є український режисер-документаліст Сергій Буковський.