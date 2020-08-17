Кінофестиваль "Молодість" оголосив склад журі

49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що відбудеться 22-30 серпня, оголосив склад журі конкурсних програм.

Про це повідомляє пресслужба кінофестивалю, передає Укрінформ.

Як зазначається, Міжнародний конкурс оцінюватимуть голова журі, засновник компанії з виробництва та дистрибуції LOCO FILMS Лоран Даніелу (Франція); голлівудська актриса Іванна Сахно (Україна/США); актриса, кінопродюсер Айсте Діржюте (Литва); ексголова Державного агентства України з питань кіно, кінопродюсер Пилип Іллєнко (Україна); режисер і продюсер Вікторія Трофіменко (Україна).

У журі Національного конкурсу: кінознавець Кшиштоф Ґєрат (Польша); режисер Марина Рощина (Україна); співвласниця, директор та виконавчий продюсер компанії Radioaktivefilm Євгенія Яцута (Україна).

Конкурс Sunny Bunny оцінюватимуть художній директор TLVFest, кінорежисер Яір Гохнер (Ізраїль); режисер та дистриб’ютор Надія Парфан (Україна); генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко (Україна).

Докладніше з творчими біографіями членів журі можна ознайомитися на сайті КМКФ «Молодість».

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Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч кінофестиваль «Молодість» через епідемію коронавірусу та карантин відбудеться в офлайн- та онлайн-форматі. Головними локаціями фестивалю стануть кінотеатр «Жовтень», Будинок кіно, Fedoriv Hub, де будуть проходити майстер-класи у межах «Майстерні талантів». Спеціально для проведення фестивалю сконструюють кінотеатр просто неба під Аркою Дружби народів. Там відбудуться церемонії відкриття та нагородження переможців, покази фільмів дитячої програми Molodist Teen Sсreen, українські прем’єри та спеціальні події, а також кожного дня будуть безкоштовні покази – по 4 сеанси на день.