"Мої думки тихі" їдуть на Пекінський кінофестиваль - фільм в основному конкурсі

Дебютну стрічку Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», створену за підтримки Держкіно, відібрано до основної конкурсної програми Пекінського міжнародного кінофестивалю - Beijing International Film Festival (BJIFF).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«До офіційної конкурсної програми відібрано загалом 15 фільмів. Усього ж на фестивалі буде представлено близько 250 фільмів у 12 секціях. Фестиваль відбудеться з 22 по 29 серпня в офлайн та онлайн режимах», - ідеться в повідомленні.

У Держкіно зазначили, що Пекінський кінофестиваль є однією з найважливіших кіноподій регіону та найбільшим кіноринком Азії.

Минулого року на Beijing Film Market - кіноринку Пекінського міжнародного кінофестивалю - вперше було представлено Український національний стенд, організований Українською кіноасоціацією за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Як повідомляв Укрінформ, вперше дебютний повнометражний фільм Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», створений за підтримки Держкіно, було показано 4 липня 2019 року у секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де фільм отримав Спеціальну нагороду журі.

В Україні кінофестивальна прем’єра стрічки відбулася під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська-Ванца) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

У 2019 році фільм отримав також Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категоріях «Відкриття року» (Антоніо Лукіч) та «Найкраща акторка» (Ірма Вітовська-Ванца). У 2020 році стрічка стала лауреатом Національної кінопремії України «Золота Дзиґа» у чотирьох номінаціях - «Найкращий фільм» (реж. Антоніо Лукіч, продюсери Дмитро Суханов, Алла Бєлая), «Найкращий сценарій» (Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко), «Найкраща жіноча роль» (Ірма Вітовська) та «Відкриття року» (Антоніо Лукіч).

Фільм вийшов в кінотеатрах 16 січня 2020 року лише на 91 екрані, проте стрічка протрималась в українському прокаті п’ять тижнів й зібрала 9,4 млн грн.

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Крім того, «Мої думки тихі» стали першим в сучасній історії фільмом, що вийшов в прокат у Білорусі українською мовою.

Планується, що восени 2020 року фільм «Мої думки тихі» з’явиться на європейській стрімінговій платформі HBO Europe.