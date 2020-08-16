У Харкові на площі Свободи показали документальний фільм про події в Білорусі

Фільм білоруського документаліста Юрія Хащеватского "Звичайні вибори" зібрав глядачів на вечірньому сеансі біля волонтерської палатки "Все для пермоги", що на площі Свободи у центрі міста.

Про це повідомиляє кореспондент Укрінформа.

"У Харкові на цьому тижні було кілька акцій на підтримку білоруських сябрів, але сьогодні ми спробуємо розібратися, як складалась історія сусідньої країни останні тридцять років. Це кіно про вбивства політичних опонентів, зраду і популізм, розгул "ескадронів смерті", які було спеціально створено для утиску патріотів, що привело людей до відчаю та безнадії. Втім, за фільмом, через кілька років підростає нова генерація вільних людей, які прагнуть свободи і змін, але протягом років все повертається по колу", - зазначив на відкритті кіносеансу просто неба координатор "Харківського Євромайдану, керівник кіноклубу "Нова Україна" Володимир Чистилін.

За його словами, кінострічка "Звичайні вибори" знята в далекому 2011 році: "Але якщо цього не знати, то можна подумати, що фільм робився сьогодні".

Документальні кадри протягом півтори години відверто розказують про те, як з"явився президент Олександр Лукашенко, як можна обманути суспільство, пообіцяв демократію, а замість того впровадити диктатуру, які катастрофічні наслідки для країни, опозиції та патріотичних громадян мала безвідповідальність влади...

Кіносеанс просто неба зібрав два десятки людей, для яких біля намету, де розгорнуто екран, спеціально поставили стільці. Захід відбувався з дотриманням всіх вимог карантину. Після сеансу, попри час, люди не поспішали розходитися, жваво обговорювали те, що побачили.

Біля намета чергували поліцейські патрулі. Інцидентів не було.

22 серпня, у суботу, як завжди о 20:00, кіноклуб "Нова Україна", стало відомо, покаже на площі Свободи стрічку українського кінематографіста Леоніда Кантора, відомого фільмом про оперного співака Василя Сліпака - бійця добробату, який загинув у бою на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня у Харкові біля пам"ятника Шевченку пройшла акція солідарності "Жыве Беларусь!" за участі понад двісті активістів під прапорами України та Білорусі.