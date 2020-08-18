Роуд-муві "Східняк" виходить на екрани 20 серпня

Комедійне роуд-муві «Східняк» виходить 20 серпня у національний прокат у всіх діючих кінотеатрах України.

Про це повідомив на пресконференції після прем’єрного показу стрічки у Києві генеральний продюсер кінокомпанії «ІнсайтМедіа» Володимир Філіппов, передає кореспондент Укрінформу.

«Завдяки нашому прокатнику SVOEkino ми виходимо на екрани всіх збережених кінотеатрів країни, яких, на жаль, менше, ніж було до карантину», - сказав Філіппов.

Як уточнила керівник компанії SVOEkino Ольга Скрипачова, це 138 кінотеатрів - майже всі, що на сьогодні працюють в Україні, включаючи маленькі містечка.

За словами Філіппова, зараз триває промотур стрічки. «Ми вже були в Івано-Франківську, Львові, Житомирі. Наступні міста – Полтава, Харків, Суми, Дніпро, Запоріжжя. Кіно показуємо як на Сході, так і на Заході. І кожна прем’єра – це велике спілкування… Я сподіваюся, що у нас буде цікава історія з тим глядачем, який зацікавлений в українському кіно», - підкреслив продюсер.

Режисер і сценарист Андрій Іванюк зауважив, що в основу фільму покладено реальні історії, зокрема його особисту. «Я намагався показати життя «між боями», життя простого солдата. І до цього додайте, що з хлопцями відбувається, коли йде самий «контакт», якими хлопці потім повертаються і як із ними потрібно жити, спілкуватися. Тобто який «багаж» вони несуть із собою – і позитивний, і негативний», - розповів Іванюк.

Як зазначив актор Богдан Бенюк, який виконав одну з головних ролей, зняти його в ролі «Бороди» було задумкою режисера, а сам він не уявляв себе в ролі бійця. «Але Андрій сказав, що йому потрібен я із своєю енергетикою. І коли ми зняли ролик, разом були в кадрі з Анатолієм Максим’юком, я зрозумів, що треба спробувати себе і в такій іпостасі», - зазначив актор.

Він упевнений, що більшість глядачів, які дивитимуться це кіно, зрозуміють, що за кадром – та війна, якої майже не видно. «Скільки небезпек чатує на цих бійців, яким просто долею подарований цей день на те, щоб вони не стріляли один в одного… Це мирний день – один у році», - розповів Бенюк про фільм.

Актор переконаний, що фільм і його персонаж будуть цікаві людям, які живуть на Донбасі, на лінії розмежування. «Я думаю, кожен, хто є вихідцем з тієї частини України, де йде війна, буде «ловити» свої нюанси в цьому фільмі, - чи ви потрапили в його світогляд, чи ні. Мені здається, що потрапили - з огляду на те, що таких людей величезна кількість є на Сході», - сказав він.

Як зазначалося, прототип головного героя Володимир Марченко (справжній «Барада»), якому присвячено фільм, помер 2020 року, так і не побачивши картину.

Для виконавця другої головної ролі - «Режисера» - Анатолія Максим’юка та оператора Андрія Котляра участь у цьому фільмі стала творчим дебютом.

Оператор, зокрема, розповів, що більшість зйомок відбувалися в Миколаївській області на полігоні «Широкий Лан», частина - у Фастові. Сам же фільм, за його словами, багато в чому нагадує документальне кіно про війну.

Головний герой «Східняка» з позивним «Борода» – невгамовний оптиміст, здатний вирішити будь-яке питання. Він вирушає у штаб, щоб «вибити» все необхідне для забезпечення свого підрозділу. В напарники бере новачка, якого кличуть «Режисером». Разом їм доведеться їхати крізь блокпости, прифронтові міста й села, зустрічатися з військовими й цивільними та потрапляти в різні халепи.

У стрічці також знялися Максим Донець, Сергій Солопай, Володимир Осадчий, Катерина Степанкова, Альбіна Сотнікова, Іван Майстренко, Олена Шляк.

Фільм створено кінокомпанією «ІнсайтМедіа» за підтримки Державного агентства з питань кіно.