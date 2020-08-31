Фестиваль Samisobifest у Харкові показав можливості Андріївського узвозу

Гостям фестивалю Samisobifest, який відбувся у Харкові, продемонстрували виставкові можливості столичного Андріївського узвозу.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла керівниця волонтерської групи оргкомітету - студентка Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Поліна Шатрюк.

"Ідея створення нового публічного простору у тихому місці, де збережено бруківку та будинки - пам'ятки архітектури, включаючи побудовані за проєктами відомого земляка академіка Олексія Бекетова, і де просто неба, як на відомому Андріївському узвозі у Києві можна проводити будь-які конкурси, виставки, музичні вечори, перфоманси, розвали так званого блошиного ринку з антикварним товаром чи ярмарки виробів народних майстрів, належить харків'янину, відомому архітектору і дизайнеру Віталію Собченку. Він та його команда розробили проєкт фестивалю Samisobifest, який, як задумано, проходитиме у провулку Воробйова та приверне увагу земляків до ніби забутого куточка протяжністю усього 250 метрів і дасть йому друге дихання", - зазначила Шатрюк.

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За її словами, перший фестиваль зібрав понад 100 учасників, які продемонстрували свої таланти – від виготовлення жіночих прикрас до вміння годувати рукокрилих. У неділю ввечері тут розпочалася виставка-продаж кулінарних виробів.

За два дні провулок Воробйова відвідали більше тисячі харків'ян. Усіх гостей та учасників фестивалю на вході зустрічали волонтери, які міряли їм температуру та пильнували за наявністю масок.

Завершився фестиваль дискотекою, яка тривала, за правилами карантину, до 23:00.