У Тернополі стартував міжнародний фестиваль гончарів

Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» розпочався у Тернополі, але проходить він онлайн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням інформацію організаторів фестивалю в фейсбуці.

«У зв'язку з карантинними обмеженнями Фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» пройде онлайн. Спілкування з гостями буде у прямих включеннях на сторінці фестивалю. Про кожного майстра відзнято відеоролик, в якому учасник розкриває тему своїх робіт та демонструє майстер-клас з виготовлення цікавих гончарних виробів», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначають організатори, Фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» збирає ремісників та художників з різних куточків України та світу задля популяризації традиційної культурної спадщини своїх народів, відродження та популяризації різноманітних видів народних ремесел, зокрема гончарства як унікального явища культури українців.

У фестивальній програмі – цікаві лекції відомих гончарів-учасників фестивалю та випал велетенської вогняної гончарної скульптури в одному із парків Тернополя.