У Тернополі відзначають День міста

Урочистою літургією до свята Успіння Пресвятої Богородиці в однойменній церкві Тернополя розпочалося відзначення храмового свята та Дня міста, заснованого 480 років тому.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Намітили провести близько двадцяти імпрез у день, який традиційно в Тернополі оголошено вихідним. У різних локаціях пройдуть урочисті та пам’ятні заходи, однак цього року святкування відбудуться з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», – сказав міський голова Сергій Надал.

За його словами, планується відкрити бронзовий макет тернопільської ратуші, комплексне трансфер-містечко. Також назвуть нові імена на Алеї зірок, нагородять найкращих тернополян та переможців конкурсу відеороликів «Мій Тернопіль.480».

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Крім того, у програмі – встановлення рекорду «Найбільше вишитих картин про Тернопіль», фестиваль повітряних куль, свято квіткових композицій, концерт на теплоході, спецпогашення марок.

Сьогодні відбудеться й театралізоване мінідійство «Тернопіль крізь віки».

Завершиться святкування оглядом квіткових композицій «Осінні барви мого міста» та концертом хореографічних колективів Тернополя.