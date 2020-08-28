У Тернополі відзначають День міста
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Намітили провести близько двадцяти імпрез у день, який традиційно в Тернополі оголошено вихідним. У різних локаціях пройдуть урочисті та пам’ятні заходи, однак цього року святкування відбудуться з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», – сказав міський голова Сергій Надал.
За його словами, планується відкрити бронзовий макет тернопільської ратуші, комплексне трансфер-містечко. Також назвуть нові імена на Алеї зірок, нагородять найкращих тернополян та переможців конкурсу відеороликів «Мій Тернопіль.480».
Крім того, у програмі – встановлення рекорду «Найбільше вишитих картин про Тернопіль», фестиваль повітряних куль, свято квіткових композицій, концерт на теплоході, спецпогашення марок.
Сьогодні відбудеться й театралізоване мінідійство «Тернопіль крізь віки».
Завершиться святкування оглядом квіткових композицій «Осінні барви мого міста» та концертом хореографічних колективів Тернополя.